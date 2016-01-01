مع تفشي فيروس كورونا، أصبح الكحول جزءا أساسيا في حياتنا للوقاية من عدوى الجائحة العالمية فيروس كورونا، لذا انتشرت في الآونة الأخيرة، العديد من التساؤلات حول مدى تأثير الكحول على بعض الأشياء التي نستخدمها في حياتنا اليومية، ومدى حدوث أضرار جراء ذلك خاصة بعد تحذيرات طبية بخطر تعقيم الكمامة بالكحول.
الطريقة المثلى لتعقيم جميع الأشياء بالكحول
وحول هذه التساؤلات، حذر اللواء مهندس مجدي فهمي، رئيس مصلحة الكيمياء، من الاستخدام المفرط للكحول في تعقيم مختلف الأشياء، مشددا على عدم استخدام الكحول والكلور أيضا إلا في أشياء بسيطة جدا، مؤكدا أن الإسراف فيها خطر.
وقال "فهمي"، إن طريقة الاستخدام تكون عن طريق بخ الكحول بكمية قليلة جدا على قطنة خفيفة، ومسح السطح الخارجي للشئ المراد تعقيمه حيث أن الهدف من الاستخدام هو التأكد أنه لا يوجد ميكروبات تعيش على السطح، مضيفا "لازم الكحول يكون 70%".
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التعليقات على منها المطابخ وتنظيف النظارات.. احذر استخدام الكحول مع هذه الأشياء
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