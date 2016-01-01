منها المطابخ وتنظيف النظارات.. احذر استخدام الكحول مع هذه الأشياء

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منها المطابخ وتنظيف النظارات.. احذر استخدام الكحول مع هذه الأشياء

مع تفشي فيروس كورونا، أصبح الكحول جزءا أساسيا في حياتنا للوقاية من عدوى الجائحة العالمية فيروس كورونا، لذا انتشرت في الآونة الأخيرة، العديد من التساؤلات حول مدى تأثير الكحول على بعض الأشياء التي نستخدمها في حياتنا اليومية، ومدى حدوث أضرار جراء ذلك خاصة بعد تحذيرات طبية بخطر تعقيم الكمامة بالكحول.

الطريقة المثلى لتعقيم جميع الأشياء بالكحول
وحول هذه التساؤلات، حذر اللواء مهندس مجدي فهمي، رئيس مصلحة الكيمياء، من الاستخدام المفرط للكحول في تعقيم مختلف الأشياء، مشددا على عدم استخدام الكحول والكلور أيضا إلا في أشياء بسيطة جدا، مؤكدا أن الإسراف فيها خطر.

وقال "فهمي"، إن طريقة الاستخدام تكون عن طريق بخ الكحول بكمية قليلة جدا على قطنة خفيفة، ومسح السطح الخارجي للشئ المراد تعقيمه حيث أن الهدف من الاستخدام هو التأكد أنه لا يوجد ميكروبات تعيش على السطح، مضيفا "لازم الكحول يكون 70%".

قائمة بالأشياء التي يدمرها الكحول
وذكر رئيس مصلحة الكيمياء السابق، قائمة بالأشياء التي قد تتلف ويحدث أضرارا بها عند استخدام الكحول بطريقة خاطئة، أبرزها:

اللاب توب
هواتف المحمول
شاشات التلفزيون
السيارات والمطابخ
السخونة في السيارات، ووجود غاز وبوتجاز بالمطابخ يجعل الكحول مدمرا وقد يؤدي إلى اشتعال الحرائق.

النظارات الشمسية والطبية
نظارات النظر والشمس، يكون استخدامها عن طريق غسلها بالمياه والصابون واستخدام القطنة مبلولة بجزء بسيط من الكحول، حيث أن الزيادة في الاستخدام للكحول يدي إلى عتامة عدسة النظارة مع الوقت.

الكانز والشيبسي
قال مجدي، "طول ماهي مقفولة ومحكمة مافيش ضرر، ولكن يجب أن ننتظر دقيقتين حتى يتطاير الكحول، وذلك تجنبا لما يحدثه من أضرار مثل تهيج في الشفايف واللثة".

المصدر: الوطن

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