منح للحصول على الدكتوراة من الهند.. اعرف التخصصات وطريقة التقديم



وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

تقدم الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منح جديدة بالتعاون مع دولة الهند عبر موقعها الرسمي ، موضحة إجراءات التقديم والمواعيد.



افاد المكتب الثقافى بنيودلهى بان معهد Indian Institute of Technology IIT- Delhi يرحب باستقبال دارسين مصريين للحصول على International PhD Fellowship programme IPFP والتى يبلغ عددها 450 منحة .



ولمزيد من التفاصيل وكيفيه التقدم لهذه المنح يرجى زياره الموقع الالكترونى الموضح بعد : https://home.iitd.ac.in/

https://admission.examdevils.com/iit-delhi-phd-admission/

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وذلك علما بان الإداره المركزيه للبعثات لاتتحمل اى نفقات عن هذه المنح.بينما افاد المكتب الثقافى بنيودلهى بان معهد Indian Institute of Technology IIT- Bombay يرحب باستقبال دارسين مصريين متفوقين ببرامج IIT–Bombay للدراسات العليا وحصول دارسين على منح المساعده فى التدريس Teaching Assistantship التى تصل الى 5 سنوات او لحين تقديم رساله الدكتوراه ايهما اقرب ، بمعدل 31000 روبيه شهريا فى اول عامين و35000 شهريا لبقيه المده والتى من خلالها يلتزم الحاصل على المنحه بالقيام بالمساعده فى التدريس او البحث بمايسند اليه لمده 8 ساعات عمل اسبوعيًا حال موافقة الاقسام المختصه على طلبات الالتحاق.يضم المعهد المذكور اقسام عديده مثل :ــ هندسه الطيرانـ العلوم الحيويه والهندسة الحيويه.ـ هندسه كيميائيهـ هندسه مدنيهـ علوم وهندسه الحاسب الالىـ علوم الارضـ الهندسه الكهربائيه.ـ علوم وهندسه الطاقهـ العلوم الانسانيه والاجتماعيه ـ مركز التصميمـ الرياضياتـ الهندسه الميكانيكيهـ هندسة التعدين وعلوم الموادـ الفيزياءولمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الموقع الالكترونى الموضح بعد :ـ https://portal.iitb.ac.in/http://www.ir.iitb.ac.in/en/students/how-to-apply-0واخر موعد للتقدم موضح حسب موعد الفصل الدراسى للتقدم للفصل الدراسى الخريف ينتهى فى 15 يناير من كل عامـ للتقدم لفصل الدراسى الربيع ينتهى فى 15 يوليو من كل عام، وذلك علما بان الإداره المركزيه للبعثات لاتتحمل اى نفقات عن هذه المنح.