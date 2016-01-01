جامعة كفر الشيخ: مد فترة تسليم الأبحاث إلكترونيا لـ الأحد

قرَّر الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، مد فترة تسليم الأبحاث إلكترونيا، حتى يوم الأحد الموافق 21 يونيو الجاري، حتى الساعة 12 ظهرًا.
وقال دسوقي، لـ"صدى البلد"، إن الجامعة حرصت على منح فرصة أخيرة لأبنائها الطلاب من باب التيسير عليهم، مضيفًا أن الطلبة الذين تخلفوا عن تقديم الأبحاث نسبة بسيطة جدًا.
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