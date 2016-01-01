محافظ بورسعيد: تركيب 21 بوابة تعقيم على لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › محافظ بورسعيد: تركيب 21 بوابة تعقيم على لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية

صورة الخبر: تركيب 21 بوابة تعقيم على لجان امتحانات الثانوية
تركيب 21 بوابة تعقيم على لجان امتحانات الثانوية

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أنه تم تركيب ٢١ بوابة تعقيم علي لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية بواقع ١٧ بوابة علي لجان الثانوية العامة و٤ بوابات على لجان الثانوية الأزهرية، وذلك تحت إشراف اللواء محمد عامر المستشار الفني للمحافظة.

وأكد المحافظ بأنة تم اتخاذ أقصى درجات الحماية والإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الثانوية العامة يوم الاحد الموافق ٢١ يونيو الجاري.

وشدد على ارتداء جميع الطلاب والملاحظين باللجان للكمامات، مع التعقيم والتطهير اليومي لكل اللجان والمقرات قبل وبعد الامتحانات حرصا علي سلامة وصحه الطلاب مع التأكيد على وجود وسائل التهوية اللازمة داخل اللجان ومراعاة وجود مسافات مناسبة بين الطلاب داخل اللجنة التي يؤدي الطالب الامتحان بها.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على محافظ بورسعيد: تركيب 21 بوابة تعقيم على لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
56271

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager