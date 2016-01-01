محافظ بورسعيد: تركيب 21 بوابة تعقيم على لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية



تركيب 21 بوابة تعقيم على لجان امتحانات الثانوية تركيب 21 بوابة تعقيم على لجان امتحانات الثانوية

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أنه تم تركيب ٢١ بوابة تعقيم علي لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية بواقع ١٧ بوابة علي لجان الثانوية العامة و٤ بوابات على لجان الثانوية الأزهرية، وذلك تحت إشراف اللواء محمد عامر المستشار الفني للمحافظة.



وأكد المحافظ بأنة تم اتخاذ أقصى درجات الحماية والإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الثانوية العامة يوم الاحد الموافق ٢١ يونيو الجاري.



وشدد على ارتداء جميع الطلاب والملاحظين باللجان للكمامات، مع التعقيم والتطهير اليومي لكل اللجان والمقرات قبل وبعد الامتحانات حرصا علي سلامة وصحه الطلاب مع التأكيد على وجود وسائل التهوية اللازمة داخل اللجان ومراعاة وجود مسافات مناسبة بين الطلاب داخل اللجنة التي يؤدي الطالب الامتحان بها.

