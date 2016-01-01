محافظ بورسعيد: تركيب 21 بوابة تعقيم على لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أنه تم تركيب ٢١ بوابة تعقيم علي لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية بواقع ١٧ بوابة علي لجان الثانوية العامة و٤ بوابات على لجان الثانوية الأزهرية، وذلك تحت إشراف اللواء محمد عامر المستشار الفني للمحافظة.
وأكد المحافظ بأنة تم اتخاذ أقصى درجات الحماية والإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الثانوية العامة يوم الاحد الموافق ٢١ يونيو الجاري.
وشدد على ارتداء جميع الطلاب والملاحظين باللجان للكمامات، مع التعقيم والتطهير اليومي لكل اللجان والمقرات قبل وبعد الامتحانات حرصا علي سلامة وصحه الطلاب مع التأكيد على وجود وسائل التهوية اللازمة داخل اللجان ومراعاة وجود مسافات مناسبة بين الطلاب داخل اللجنة التي يؤدي الطالب الامتحان بها.
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