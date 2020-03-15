المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بـ6 أكتوبر: ليس لدينا حالات كورونا .. ومستعدون لامتحانات البكالوريوس



المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالسادس من اكتوبر المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالسادس من اكتوبر

حالة من الجدل أثيرت خلال الساعات الاخيرة بعد تداول شائعة تفيد بإنتشار فيروس كورونا داخل المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالسادس من اكتوبر ، مما أثار رعب طلاب البكالوريوس المقرر أن يبدأوا امتحانات نهاية الفصل الدراسي 5 يوليو القادم.



وقد حرص موقع صدى البلد على تحري الدقة للتأكد من مدى صحة هذا الخبر ، وبالبحث والتقصي وزيارة المعهد ، تبين أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة نهائيا وما هو إلا شائعة مغرضة هدفها اثارة البلبة قبل بدء الامتحانات.



وأكد مسئولو المعهد في تصريحات لصدى البلد ان المعهد لم يسجل اى حالات اصابة بفيروس كورونا ، مؤكدين أن المعهد لم يستقبل أي طلاب منذ تعليق الدراسة في مارس الماضي.

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وأوضح مسئولو المعهد أن مثل هذه الشائعات المغرضة لن توقف ادارة المعهد عن الاستمرار في مسيرة النجاح ، حيث تبدأ ادارة المعهد الان برفع درجة الاستعداد لإجراء اختبارات نهاية الفصل الدراسى الثانى 2019/2020 لطلاب البكالوريوس التى من المقرر انعقادها فى الخامس من شهر يوليو 2020.وقال مسئولو المعهد : إن هناك اهتماما بالغا بإتباع كافة الاجراءات الاحترازية التي أوصت بها الدولة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، حيث يتم بإجراء اعمال التعقيم والتطهير داخل قاعات المعهد المخصصه للامتحانات ، مع استمرار الاخذ بكافة الاجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على سلامة الجميع منذ تعليق الدراسة وحتى الان.كما نفى مسئولو المعهد كل ما اثير من شائعات مغرضة عن اجبار الطلاب عن شراء الكتب الدراسية ، مؤكدين أنه لا يوجد طلبة اصلا يترددون على منفذ الكتب منذ تعليق الدراسة ، كما أن الطلاب ليسوا في حاجة لشراء اي كتب لانه قد انتهت بالفعل عملية رفع الابحاث التي سيتم تقييمهم على اساسها إلكترونيا وبالتالي ليس من المنطقي ان يتم اجبار اي طالب على شراء الكتب لانه لا حاجة إليها .ومن جانبه .. أكد الدكتور ابراهيم عز الدين عميد المعهد ، أن المعهد اتبع العديد من الآليات للتعامل مع ازمة فيروس كورونا حفاظا على ارواح الطلاب ، مشيرًا إلى أنه تم توقف الدراسة تماما منذ شهر مارس الماضى داخل المعهد ، مع استكمال شرح المناهج الدراسية للفرق المختلفة من عبر المنصات الالكترونية الخاصة بالمعهد .وقال عز الدين في تصريحاته لصدى البلد : رغم حداثة فكرة التعلم عن بعد في مصر ، إلا أنها طبقت بإحترافية في المعهد ، مؤكدًا تم تطبيق التقييم الالكترونى للطلاب على المحاضرات الدراسية المقدمة ، وذلك من خلال الحوار معهم داخل الغرف الالكترونية الخاصة ببعض الفرق .وأضاف عميد المعهد انه تم التواصل ايضا مع اعضاء هيئة التدريس بالمعهد منذ بداية الجائحة للعمل على رفع مهارات اعضاء هيئة التدريس فى التعامل مع المنصات الالكترونية ، ورفع برامج التدريس الالكتروني لدى جميع الاساتذة مع متابعة كافه المحاضرات التى تقدم ، إلى جانب الاخذ في الاعتبار تقييم الطلبة لها ورصد مقترحات الطلاب لتطويرها.وأوضح أنه قد حرص المعهد منذ ايقاف الدراسة بالمعهد فى 15/3/2020 طبقا لتعليمات وزارة التعليم العالى ، على باستحداث العديد من الوسائل والتقنيات الالكترونية للتواصل مع الطلاب فمنها :- تدشين قناة دراسية على موقع اليوتيوب تعرض جميع المواد الدراسية التى يتبعها اعضاء هيئة التدريس للفرق المختلفة- كما تم تفعيل خاصية Google classroom للمناقشة والتفاعل مع الطلاب من الشرح والرد على استفسارات الطلاب- كما تم تدشين موقع اليكترونى (منصة ) مميزة لرفع الابحاث الخاصة بالطلاب بصوره سهله ومبسطه مع اتاحه العديد من المواقع العلمية وكذلك بنك المعرفة لضمان تقديم منصة اليكترونية شاملة تليق بالمعهد وطلابه.