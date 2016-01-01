كورونا متهزناش.. طلاب رسوم متحركة بفنون جميلة حلوان يحتفلون بالتخرج | شاهد

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طلاب رسوم متحركة بفنون جميلة

منعت أزمة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد طلاب الجامعات داخل مصر وخارجها من الاحتفال بتخرجهم وإقامة حفلات توديع الحياة الجامعية وتوديع أساتذتهم، بسبب منع التجمعات وتعليق الدراسة حفاظا على سلامتهم.

و لكن لم يستسلم بعض الطلاب لهذه القرارات وقرروا إقامة حفلات التخرج بأى طريقة، حيث قامت دفعة الرسوم المتحركة بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان بإقامة حفل تخرجهم بطريقة جديدة وفريدة عبر برامج محادثات الفيديو، بنظام أون لاين.

حيث تجمع جميع طلاب الفرقة النهائية عبر المحادثة كل منهم بمنزله بزى التخرج الخاص بهم، وتعمهم حالة من البهجة رافعين الزغاريط على أنغام أغنية "وحياة قلبى وأفراحه" للعندليب عبد الحليم حافظ وأغنية " الناجح يرفع ايده " و بعض الأغاني الأخرى، رافعين شعار كورونا متهزناش هنتخرج يعنى هنتخرج.

قائلين: الدفعة الفرفوشة ، كورونا .. ده اخر كلام !!؟ .. هنحتفل برضو.

https://www.facebook.com/100002271177621/videos/3217678881651119/

المصدر: elbalad

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