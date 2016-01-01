

هنا الهند | معاقبة قرد بالسجن مدى الحياة: جرح المئات وأدمن شرب الكحول هنا الهند | معاقبة قرد بالسجن مدى الحياة: جرح المئات وأدمن شرب الكحول

حكمت السلطات المحلية في إحدى المناطق الهندية، بسجن قرد مدى الحياة، بعد أن تسبب في مقتل أحد الأشخاص وجرح 250 آخرين، ليتبين بعد ذلك أن القرد مدمن على الكحول، وأن انقطاعه عن الشرب بعد وفاة مالكه سبب له موجة غضب.



قام قرد مدمن على الكحول بقتل شخص وجرح 250، خلال موجة غضب ألمت به في منطقة ميرزابور الهندية، وقام القرد بفعلته الغاضبة نتيجة انقطاع المشروبات الكحولية عنه، التي اعتاد على تناولها بكثرة.



ووُضع القرد بالحبس الانفرادي مدى الحياة، بقفص في حديقة حيوانات كانبور الهندية. واتخذت سلطات الحديقة حكمها لاعتبارها القرد مصدرا للخطر حتى على أبناء فصيلته حسب «سبوتنيك».

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واعتاد القرد المدعو «كالوا» على تلقي المشروبات الكحولية بشكل منتظم من قِبَل صاحبه، ما أدى لإدمانه على الكحول.ولاحقا، توفي صاحب القرد، ما أدى لانقطاع المشروبات الكحولية عن الحيوان الذي بات يتصرف بشكل عنيف.وقال طبيب حديقة الحيوانات، محمد نصير: «تحفظنا عليه في العزل لبضعة شهور ومن ثم نقلناه إلى قفص منفصل. لم يظهر أي تغير في سلوكه، هو لا يزال عدوانيا كما كان».وأضاف: «اتُخذ الآن القرار بأنه سيبقى في الحبس مدى حياته، كما أن إطلاق سراح القرد البالغ من العمر ست سنوات سيتسبب بأذى للناس أينما ذهب».