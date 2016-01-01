حكمت السلطات المحلية في إحدى المناطق الهندية، بسجن قرد مدى الحياة، بعد أن تسبب في مقتل أحد الأشخاص وجرح 250 آخرين، ليتبين بعد ذلك أن القرد مدمن على الكحول، وأن انقطاعه عن الشرب بعد وفاة مالكه سبب له موجة غضب.
قام قرد مدمن على الكحول بقتل شخص وجرح 250، خلال موجة غضب ألمت به في منطقة ميرزابور الهندية، وقام القرد بفعلته الغاضبة نتيجة انقطاع المشروبات الكحولية عنه، التي اعتاد على تناولها بكثرة.
ووُضع القرد بالحبس الانفرادي مدى الحياة، بقفص في حديقة حيوانات كانبور الهندية. واتخذت سلطات الحديقة حكمها لاعتبارها القرد مصدرا للخطر حتى على أبناء فصيلته حسب «سبوتنيك».
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التعليقات على هنا الهند | معاقبة قرد بالسجن مدى الحياة: جرح المئات وأدمن شرب الكحول
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