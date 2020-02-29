

أسعار الذهب في مصر تواصل استقرارها اليوم 19 يونيو أسعار الذهب في مصر تواصل استقرارها اليوم 19 يونيو

واصلت أسعار الذهب في مصر، استقرارها في بداية تعاملات، اليوم الجمعة 19 يونيو 2020، بعدما قفز عيار الذهب بقيمة تراوحت بين 4 و 6 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية خلال تعاملات الثلاثاء الماضي.



وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.



وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 نحو 775 جنيها، وعيار 18 نحو 664 جنيه، وعيار 24 نحو 886 جنيه، والجنيه الذهب سجل نحو 6200 جنيها.

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وتراجعت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات الأثنين الماضي بقيمة بلغت نحو 8 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.