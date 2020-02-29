استقرار أسعار الفاكهة‌ في سوق العبور اليوم 19 يونيو

شهدت أسعار الفاكهة في سوق العبور، اليوم الجمعة ١٩ يونيو 2020، حالة من الاستقرار .
وتنشر «بوابة أخبار اليوم» الأسعار كالتالي: يتراوح سعر البرتقال البلدي ما بين 2.5 و4.5 جنيه، والبرتقال الصيفي 6 و9 جنيه، أما البرتقال "أبوسرة" تراوح سعره ما بين 4 و10 جنيهات، واليوسفي ما بين 4 و9 جنيهات للكيلو
ووصل سعر تفاح المصري بين 5 إلى 10 جنيهات، والتفاح الأمريكي ما بين 17 و23 جنيها، والكانتلوب بين 3 و7 جنيهات، والبطيخ من 4 إلى 6 كيلو بلغ سعرها من 12 إلى 18 جنيها.
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