نيوزيلندا.. مقتل شرطي وإصابة آخر بهجوم مسلح

قتل شرطي وأصيب آخر، صباح اليوم الجمعة، في هجوم مسلح تعرضا له أثناء قيامهما بتنظيم المرور في مدينة أوكلاند كبرى مدن نيوزيلندا.
وقال مفتش الشرطة، أندريه كوستر في مؤتمر صحفي إن "الهجوم جاء في ظروف لم يكن أحد يتوقع فيها حدوث أي تطور غير طبيعي"، مشيرا إلى أن الشرطيين لم يكونا مسلحين.
وأوضح المفتش أن منفذ الهجوم استخدم سلاحا له فوهة طويلة، مضيفا "كافة أجهزتنا في حالة صدمة، فهذا أسوأ خبر ممكن أن يتلقاه رجال الشرطة وذووهم".
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