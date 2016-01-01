نيوزيلندا.. مقتل شرطي وإصابة آخر بهجوم مسلح

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نيوزيلندا.. مقتل شرطي وإصابة آخر بهجوم مسلح

قتل شرطي وأصيب آخر، صباح اليوم الجمعة، في هجوم مسلح تعرضا له أثناء قيامهما بتنظيم المرور في مدينة أوكلاند كبرى مدن نيوزيلندا.

وقال مفتش الشرطة، أندريه كوستر في مؤتمر صحفي إن "الهجوم جاء في ظروف لم يكن أحد يتوقع فيها حدوث أي تطور غير طبيعي"، مشيرا إلى أن الشرطيين لم يكونا مسلحين.

وأوضح المفتش أن منفذ الهجوم استخدم سلاحا له فوهة طويلة، مضيفا "كافة أجهزتنا في حالة صدمة، فهذا أسوأ خبر ممكن أن يتلقاه رجال الشرطة وذووهم".

وبعد الحادث فرضت الشرطة طوقا أمنيا، وفق المفتش الذي رفض الإدلاء بأية تفاصيل حول هوية منفذ الهجوم ودوافعه، مشيرا إلى أنه سيصدر بيانا مفصلا في وقت لاحق.

وتم إغلاق المدارس ومراكز رعاية الأطفال بالقرب من مكان الحادث في أوكلاند، فيما تواصل الشرطة البحث عن مطلق النار، الذي أصاب أيضا أحد المارة أثناء فراره بالسيارة.

يذكر أن هذه هي المرة الأولي التي يقتل فيها شرطي في البلاد خلال أدائه الخدمة.

المصدر: وكالات

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