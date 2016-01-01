افتتاح مستشفى العزل بطب جامعة قناة السويس



جامعة قناة السويس جامعة قناة السويس



أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس أن الجامعة حريصة على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لعلاجهم ومتابعة انتظام حضور الأطقم الطبية وتوافر وسائل حمايتهم وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الجامعة لمكافحة فيروس كورونا المستجد



جاء ذلك خلال افتتاحها مستشفى العزل داخل المستشفى الجامعي والتى تحتوي علي أربعة أدوار بها أربعة عشر سرير عناية مركزة وعدد ١١٤ سرير داخلي وغرفة عمليات وأسرة للغسيل الكلوي ومعمل تحاليل متكامل ودور كامل لسكن الأطقم الطبية يشتمل علي تسعون سريرا ومداخل ومخارج خاصة للمرضي والأطقم الطبية.



وأشارت رئيس الجامعة إلى أن المستشفى خصصت دور كامل لعلاج أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمستشفى والجامعة وأسرهم.

