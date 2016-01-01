قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس إنه تم مد فترة تسليم الابحاث وفتح المنصة الخاصة بأستقبال الابحاث لطلاب فرق النقل لمدة 48 ساعة حتي الجمعة 19 /6/2020 .
وأضاف عميد زراعة عين شمس لـ صدي البلد: "اعطينا فرصة للطلاب المتخلفين عن تقديم الابحاث بسبب ظروف حدثت لهم"، منوها ان اعداد المتخلفين قليلة وتم تسليم عدد كبير من الابحاث.
وأشار إلي أنه خلال سير عملية تسليم الأبحاث الكترونيا لطلاب فرق النقل لم نجد أي صعوبات وتتم بكل سهولة وكان يتوجب علي الطلاب ألا ينتظروا حتي النهاية بوقت قصير لرفع الملفات لتجنب أي مشاكل في الإنترنت.
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التعليقات على عميد زراعة عين شمس: فرصة للمتخلفين عن تسليم الأبحاث 48 ساعة
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