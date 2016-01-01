لطلاب جامعة الطفل.. تعرف علي كيفية المشاركة في مسابقة في الفيزياء للحصول علي منحة في روسيا الإتحادية

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أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن مسابقة الفيزياء لعام 2020، والموجهه للطلاب الذين التحقوا ببرنامج "جامعة الطفل".



وأوضحت أن الهدف من المسابقة هو رفع كفاءة طلاب جامعة الطفل، وشروط الالتحاق هي:



- في المرحلة السنية من 13-15 سنة

- توافر بيانات ولي الأمر

- آخر موعد للتقدم في المسابقة 30 يوليو 2020.

- علي من يرغب الإطلاع علي جميع مواد المسابقة واستمارة وشروط التقدم من موقع جامعة الطفل www.Childuni.asrt.sci.eg.

- سيتم قبول 200 طالب ضمن مسابقة الفيزياء 2020 بأسبقية التقدم.

- للمقبولين بالمسابقة طبقًا للعدد المذكور الحق في استخدام المواد التعليمية والتدريب على الامتحان النهائي من المصادر المتاحة على موقع جامعة الطفل.

- خضع الطلاب لامتحان الكتروني في يوم 20 يوليو 2020؛ لاختبار مهاراتهم خلال مدة المسابقة وتصفيتهم إلي 30 طالب بناءًا علي نتائج الامتحان.

- ينتقل الطلاب للمرحلة الثانية أمام لجنة الفيزياء بجامعة الطفل من خلال امتحان شفوي ليتم اختيار 5 طلاب فائزين في المسابقة.

- ستمنح أكاديمية البحث العلمي الفرصة للطلاب الذين وصلوا للمرحلة النهائية فرصة للتدريب الصيفي في المعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا الاتحادية.

- سيتم إعلان النتائج على الموقع الرسمي للأكاديمية وموقع وصفحة الفيس بوك لجامعة الطفل.

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وبرنامج جامعة الطفل الذي تتبناه الأكاديمية كمشروع قومي في مجال التعليم الإبداعي غير الرسمي للعلوم واكتشاف واحتضان الأطفال المميزين في مراحل مبكرة من التعليم، هو أحد آليات الأكاديمية في هذا المجال، والذي استقبل حتي الآن ما يقرب من 16500 طالب في 39 جامعة حكومية وخاصة ومركز بحثي.