

فيتامين "د" بمواجهة كورونا.. هل يقي "غذاء الشمس" من الإصابة؟ فيتامين "د" بمواجهة كورونا.. هل يقي "غذاء الشمس" من الإصابة؟

لا تزال جدوى فيتامين "د" في التصدي لمرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، مثار مراجعات الأجهزة الصحية في بريطانيا.



إذا تدرس السلطات الطبية في بريطانيا أدلة جديدة توصي بإعطاء المجموعات الأكثر عرضة للإصابة بـفيروس كورونا جرعات من فيتامين "د" لتقليل احتمال إصابتهم، وفقا لما ذكرته صحيفة الغارديان البريطانية.



ويقود أدريان مارتينو، أستاذ أمراض الجهاز التنفسي في جامعة كوين ماري في لندن، فريقا من الباحثين في محاولة للتعرف على الأسباب التي تزيد احتمال الإصابة بمرض كوفيد-19، ويركز هو وفريقه على نقص "فيتامين د" كأحد الأسباب الرئيسية لذلك.

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ونقلت الصحيفة عن مارتينو قوله إن "فيتامين د قد يكون العلاج الأمثل لمساعدة الجسم على التعامل مع عدوى الجهاز التنفسي".وأضاف مارتينو أن فيتامين د "يدعم قدرة الخلايا على قتل ومقاومة الفيروسات، وفي الوقت ذاته يحد من الالتهابات الخطرة، وهي إحدى المشاكل الرئيسة في التصدي لكوفيد-19".وكانت دراسات سابقة أشارت إلى أن استخدام فيتامين "د" كمكمل غذائي آمن، ويقي من أمراض الجهاز التنفسي الحادة.وتؤدي زيادة نسبة الميلانين، التي تحدد لون الجلد والعينين والشعر، في الجلد إلى الحد من تخليق فيتامين "د"، ويزيد ذلك في الدول التي توجد فيها معدلات منخفضة من أشعة الشمس، بحسب هذه الدراسات.وخلصت دراسات إلى أن قلة التعرض لأشعة الشمس وقلة نسبة فيتامين "د" قد تؤدي إلى ضعف الجهاز المناعي.ويعمل فيتامين "د" على تقوية جهاز المناعة، وتحسين الحالة المزاجية، والوقاية من الاكتئاب، والحماية من الإصابة بهشاشة العظام والسكري والسرطان