

بعد تخفيض أسعارها.. تعرف على مواصفات بيجو 508 موديل 2020 في مصر بعد تخفيض أسعارها.. تعرف على مواصفات بيجو 508 موديل 2020 في مصر

اعلنت شركة المنصور وسكوب للاستثمار "مانسكو"، وكيل علامة بيجو في السوق المصري، عن تخفيضات جديدة طالت سيارات بيجو 508 في مصر، وتراوح حجم التخفيضات ما بين 15,000 إلى 30,000 جنيه مصري على فئاتها الثلاث، وإليك أسعار ومواصفات السيارة موديل 2020، بعد إجراء التخفيضات.



أسعار بيجو 508 في مصر



فئات بيجو 508 و السعر بالجنيه المصري

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Active 459,990Allure 499,990GT Line 569,990أبعاد سيارة بيجو 508الطول الكلي 4.75 مترالعرض الكلي 1.85 مترالارتفاع الكلي 1.40 مترطول قاعدة العجلات 2.79 مترسعة حيز الأمتعة 487 لترسعة خزان الوقود 62 لترأداء السيارة بيجو 508تأتي السيارة بمحرك THP سعته 1.6 لترًا يولد قوة تصل إلى 165 حصانًا عند 6000 دورة في الدقيقة، ويصل عزم الدوران إلى 240 نيوتن.متر عند 1400 دورة في الدقيقة، ويقترن بذلك ناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات، وتستطيع السيارة التسارع من الثبات إلى سرعة 100 كم/ساعة في 8.7 ثانية فقط.مواصفات الفئة الأولى Active (السعر: 459,990 جنيه مصري)تأتي الفئة الأولى بواصفات أمان عدة وهي: وسائد هوائية أمامية – وسائد هوائية جانبية – وسائد هواء ستائرية – نظام مكابح مانعة الانغلاق – توزيع إلكتروني للمكابح – برنامج تدعيم المكابح – برنامج تنبيه السائق – نظام تنبيه ضغط الإطارات – برنامج التحكم الإلكتروني في توازن السيارة – قفل أوتوماتيكي للأبواب عند الحركة – قياس درجة الحرارة الخارجية – مكان تثبيت مقعد الأطفال بالمقاعد الخلفية – حساسات ركن أمامية وخلفية.أما عن التجهيزات الداخلية وتجهيزات الراحة والرفاهية بالسيارة فهي كالآتي: شاشة 8 بوصة تعمل باللمس – مفتاح ذكي – زر تشغيل وإيقاف السيارة – مكابح يد كهربائية – مثبت ومحدد سرعة – كمبيوتر رحلات – بدالات نقل يدوية في عجلة القياة – نظام بيجو I Cockpit – شاشة عدادات ديجيتال 12.3 بوصة – طارة مدمجة متعددة الاستخدامات – زجاج كهربائية أمامي وخلفي – عجلة قيادة متحركة في أربع اتجاهات – مرايات ضم كهرباء مع خاضية الضبط والتسخين – مسند يد أمامي – مخرج تكييف خلفي – تكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي التبريد – زجاج داكن اللون.وبالنسبة للتجهيزات الداخلية وأنظمة الترفيه فهي كالآتي: عجلة قيادة من الجلد – التحكم في ارتفاع مقاعد السائق والراكب الأمامي – نظام الهاتف بتقنية البلوتوث – مدخل صوت USB – 8 سماعات – شاشة مرآة للهاتف – دعم شاحن لاسلكي.وبالنسبة للتجهيزات الخارجية ومصابيح الإضاءة والرؤية فهي كالآتي: جنوط رياضية مقاس 17 بوصة – إضاءة أوتوماتيكية – مساحات أوتوماتيكية بحساسات المطر – مرآة داخلية ذاتية التعتيم – مصابيح أمامية LED تعمل مع تشغيل المحرك – مصابيح خلفية LED.مواصفات الفئة الثانية Allure (السعر: 499,990 جنيه مصري)تأتي الفئة الثانية بنفس مواصفات الفئة الأولى لكن يزيد عليها: كاميرا ركن خلفية ملونة 180 درجة – شاشة 10 بوصة تعمل باللمس – فرش جلد أسود كلي – تحكم كهربائية لوضعية المقاعد الأمامية – خاصية تدفئة المقاعد الأمامية – نظام تدليك – مدخل USB خلفي – جنوط رياضية مقاس 17 بوصة.مواصفات الفئة الثالثة GT Line (السعر: 569,990 جنيه مصري)تأتي الفئة الثالثة بنفس مواصفات الفئة الثانية لكن يزيد عليها: كاميرا ركن خلفية ملونة 360 درجة – نظام تنبيه للنقطة العمياء – أضواء LED بالمقصورة الداخلية – إمكانية فتح وغلق الشنطة كهربائيًا – عجلة قيادة مكسوة بالجلد – نظام ذاكرة لوضعية كرسي السائق – فرش جلد طبيعي كلي أسود أو أحمر – جنوط رياضية مقاس 18 بوصة – شعار GT Line – المرايات الخارجية باللون الأسود اللامع – فتحة سقف كهربائية بانوراما – مرآة داخلية ذاتية التعتيم بدون إطار – نظام إضاءة LED كامل أمامي وخلفي.