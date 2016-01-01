

7 أخطاء يجب تجنبها عند بيع سيارتك للحصول على أفضل سعر 7 أخطاء يجب تجنبها عند بيع سيارتك للحصول على أفضل سعر

يرتكب الكثير من الأشخاص أخطاء شائعة عند طرح سياراتهم للبيع تؤدي إلى عدم تحقيق السعر العادل لسياراتهم، ونستعرض اليوم لكم أبرز هذه الأخطاء كي يتم تجنبها عند البيع.



1- عدم الاعتماد على مواقع السيارات في تحديد سعر السيارة، حيث أنها في كثير من الأحيان تضع سعر غير عادل للسيارة.



2- عدم صيانة السيارة وإجراء الإصلاحات المطلوبة لها، حيث يتجاهل العديد من الأشخاص صيانة أعطال سياراتهم قبل البيع، وهو ما يؤدي إلى خفض سعر سياراتهم بصورة كبيرة.

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3- عدم الاهتمام بقراءة وثائق بيع السيارة ونقل الملكية، قبل البيع، حيث أن بعض البائعين يضعون شروط مجحفة تحرم مالك السيارة من حقوقه القانونية في حال وجود مشاكل في السيارة بعد الشراء أو عند إعادة البيع.4- قبول أول عرض شراء للسيارة، حيث يجب التريث في البيع وانتظار العديد من العروض والمفاضلة بينهم لتحقيق سعر أفضل.5- عرض السيارة للبيع وهي متسخة، حيث يجب تنظيف السيارة جيداً قبل البيع لتحسين فرصة بيعها.6- الاعتماد على تسويقها في مكان واحد، حيث يجب طرح السيارة للبيع عبر المواقع الالكترونية والتطبيقات المخصصة لهذا الغرض بالإضافة إلى عرضها من خلال عدة معارض مختلفة، كي تزيد فرصة بيعها وللحصول على أفضل سعر.7- تسويق السيارة من خلال معلومات غير كاملة أو غير دقيقة، حيث أن المعلومات المطروحة عن السيارة الغير مكتملة تدفع المشتري للتردد.