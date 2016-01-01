من يوما لآخر نسمع عن علامة أو عرض جديد لفيروس كورونا، منها ما ذكره تقرير برنامج "Good Morning America" على قناة ABC، من أعراض جلدية وطفح، تتمثل في الإحمرار الشديد للجلد والحكة والتقشر وظهور البثور على الظهر والبطن والسيقان وراحة اليد، وذلك وفقا لنتائج فحوصات أجراها أطباء إسبان.
ولكن ليس كل طفح جلدي يدل على الإصابة بفيروس كورونا، بحسب طبيبة الجلدية إيمان سند، موضحة "هناك طفح جلدي يصاحب كورونا ودليل عليه، لكن ليس بالضرورة أن كل طفح جلدي كورونا".
أسباب ظهور الطفح الجلدي
وذكرت طبيبة الجلدية في حديثها لـ"الوطن"، عدة أسباب للإصابة وظهور أعراض الطفح الجلدي على الشخص بعيدا عن كورونا، أبرزها مايلي:
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على ليست كورونا فقط .. أسباب مختلفة لحدوث الطفح الجلدي
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق