

ليست كورونا فقط .. أسباب مختلفة لحدوث الطفح الجلدي ليست كورونا فقط .. أسباب مختلفة لحدوث الطفح الجلدي

من يوما لآخر نسمع عن علامة أو عرض جديد لفيروس كورونا، منها ما ذكره تقرير برنامج "Good Morning America" على قناة ABC، من أعراض جلدية وطفح، تتمثل في الإحمرار الشديد للجلد والحكة والتقشر وظهور البثور على الظهر والبطن والسيقان وراحة اليد، وذلك وفقا لنتائج فحوصات أجراها أطباء إسبان.



ولكن ليس كل طفح جلدي يدل على الإصابة بفيروس كورونا، بحسب طبيبة الجلدية إيمان سند، موضحة "هناك طفح جلدي يصاحب كورونا ودليل عليه، لكن ليس بالضرورة أن كل طفح جلدي كورونا".



أسباب ظهور الطفح الجلدي

وذكرت طبيبة الجلدية في حديثها لـ"الوطن"، عدة أسباب للإصابة وظهور أعراض الطفح الجلدي على الشخص بعيدا عن كورونا، أبرزها مايلي:

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العدوى الفيروسيّة، وهي التي تكون أكثر انتشارا بين الأطفال.الإصابة بالحصبة أو الجدري.الجفاف الشديد للبشرة.التعرّض لمستحضرات التجميل الخاصّة بالأطفال.تناول بعض الأدوية التي تسبب ظهور طفح جلدي وحساسية مثل الإكثار من الفراولة.العدوى الجرثومية، والتي تنشأ نتيجة تناول الأطعمة والمشروبات الملوثة.استعمال بعض الكريمات التي تحتوي على مادة الكورتزون.استخدام المنظفات والمواد التي تحتوي على الصودا في تنظيف المنزل.التوتر وبعض الضغوطات النفسية.تغير المناخ وارتفاع درجة الحرارة قد يؤدي لظهور الطفح الجلدي.أمراض الحساسية.الحميات.