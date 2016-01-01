

كيكة الشوفان بالشوكولاتة والكاكو كيكة الشوفان بالشوكولاتة والكاكو

الشوفان من المكونات الصحية المميزة التي تساعد على إنقاص الوزن فضلا على الفوائد المتعددة له، ويمكنك أن تستخدم الشوفان في أنواع مختلفة من الأطعمة والحلويات، ويمكنك تحضير كيكة رائعة من الشوفان، وفيما يلي إليكم طريقة عمل كيكة الشوفان بالشيكولاتة وطريقة كيكة الشوفان بالكاكاو.



طريقة عمل كيكة الشوفان بالشيكولاتة:

كيكة الشوفان بالشوكولاتة



المقادير:

كوب من الشوفان المطحون.

كوب من الدقيق.

نصف كوب من الأرز المطبوخ.

نصف كوب من الزبدة الطرية.

كوب ونصف من الماء الساخن.

كوب من السكر الأبيض.

كوب من السكر البني.

بيضتان.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقتان كبيرتان من الكاكاو.

ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

كوب من الشيكولاتة المفرومة.

ملعقتان من السكر البودرة للتزيين.

ملعقتان صغيرتان من الكاكاو للتزيين.

طريقة التحضير:

في وعاء يتم وضع الشوفان مع الأرز المطبوخ والزبدة، ويتم تقليبهم ويصب عليهم الماء المغلي مع التقليب ويترك الخليط لمدة 10 دقائق.

نضع السكر البني والسكر الأبيض إلى الخليط مع التقليب حتى تذوب المكونات معا.

يتم خفق البيض ويضاف للخليط السابق مع التقليب المستمر.

نضع الدقيق، الكاكاو، البيكنج صودا والملح وتقلب المكونات حتى تمتزج تماما.

نضع نصف كوب الشيكولاتة المفرومة وتقلب جميع المكونات معا.

نحضر صينية ويتم دهنها بالزبدة ورشها بالدقيق ويصب بها الخليط.

يوضع على الوجه بقية الشوكولاتة المفرومة.

نضع الصينية بالفرن على درجة حرارة 200 لمدة ساعة إلا ثلث تقريبا.

تترك الكيكة حتى تبرد تماما ويتم رشها بالسكر البودرة والكاكاو وتقدم بالهناء والشفاء.

طريقة عمل كيكة الشوفان بالكاكاو:

كيكة الشوفان بالكاكاو

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المقادير:كوب من الشوفان المطحون.نصف كوب من الدقيق الأسمر.4 أكواب من السكر.3 ملعقة كبيرة من الكاكاو البودرة.4 بيضات.ملعقة ونصف بيكنج بودر.قطرات من الخل.رشة من الملح.ملعقة فانيليا.نصف كوب لبن.نصف كوب زيت.طريقة التحضير:في وعاء يتم خلط الشوفان مع الدقيق الأسمر والبيكنج بودر والكاكاو، ويتم تقليبهم حتى تمتزج المكونات مع بعضها البعض.في وعاء أخر يتم خفق البيض مع الخل، الفانيليا، السكر والملح باستخدام المضرب الكهربائي حتى نحصل على قوام كثيف.نضع الزيت بالتدريج مع الإستمرار بالخفق ويضاف خليط الشوفان بالتناوب مع اللبن بالتدريج إلى خليط البيض مع التقليب حتى تتداخل المكونات ونحصل على خليط الكيك.نحضر صينية للفرن مدهونة بالزيت وترش بالدقيق ويصب بها خليط الكيك.توضع الصينية بالفرن الساخن على درجة حرارة 180 لمدة نصف ساعة حتى تمام النضج وتقدم بالهناء والشفاء.