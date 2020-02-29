

طابور البطالة "السريع" يصدم الأسهم الأمريكية طابور البطالة "السريع" يصدم الأسهم الأمريكية

تراجعت الأسهم الأمريكية عند الفتح الخميس، بفعل زيادة في إصابات مرض "كوفيد-19" قد تعرقل التعافي السريع للاقتصاد، وبضغوط استمرار ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية وسط موجة تسريحات جديدة.



وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 103.16 نقطة بما يعادل 0.39 % إلى 26016.45 نقطة.



أسهم التكنولوجيا تحفظ ماء وجه وول ستريت

وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 11.85 نقطة أو 0.38% ليسجل 3101.64 نقطة.

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ونزل المؤشر ناسداك المجمع 18.06 نقطة أو 0.18% إلى 9892.48 نقطة.والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا بفيروس كورونا مع أكثر من 117 ألف وفاة وأكثر من 2,1 مليون إصابة.وظل عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة مرتفعا بفعل موجة ثانية من عمليات التسريح في ظل ضعف الطلب وسلاسل إمدادات متصدعة.وقالت وزارة العمل الأمريكية، الخميس، إن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية المعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 1.508 مليون في الأسبوع المنتهي في 13 يونيو/حزيران الجاري انخفاضا من 1.566 مليون في الأسبوع السابق.وول ستريت تفلت من الموجة الثانية وتتمسك بالتعافيويدفع الانخفاض الأسبوعي الحادي عشر على التوالي الطلبات للابتعاد أكثر عن المستوى القياسي البالغ 6.867 مليون المسجل في أواخر مارس/آذار الماضي.وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول لمشرعين هذا الأسبوع إن "ضبابية كبيرة ما زالت تكتنف وقت وقوة التعافي".وانزلق الاقتصاد صوب الركود في فبراير/شباط. الماضيوأعلنت شركات في قطاعات التصنيع والبيع بالتجزئة وتكنولوجيا المعلومات وإنتاج النفط والغاز عن تخفيضات للوظائف.كما تخفض حكومات الولايات وحكومات محلية، تضررت ميزانياتها بفعل المعركة مع كوفيد-19، الوظائف.