

تباين أسعار العملات اليوم الخميس 18-6-2020.. و18.25جنيه سعر اليورو تباين أسعار العملات اليوم الخميس 18-6-2020.. و18.25جنيه سعر اليورو

شهدت أسعار العملات الورقية اليوم الخميس 18-6-2020 ، تباينا أمام الجنيه المصرى، مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، حيث سجل الدولار استقرارا عند 16.11 جنيه للشراء، بينما شهد الجنية الإسترلينى انخفاضا ملحوظا مسجلا 20.16 جنيه للشراء مقابل 20.36 جنبه للشراء ، مقابل سعره أمس 20.20 جنيه للشراء، 20.40 جنبه للبيع، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار اليوم

شهد سعر الدولار اليوم الخميس ، استقرارا أمام الجنيه المصرى ، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 16.11 جنيه للشراء، 16.21جنيه للبيع.



سعر اليورو الأوروبى اليوم

انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 18.05 جنيه للشراء، 18.25 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.13 جنيه للشراء، 18.29 جنيه للبيع



سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ 20.16 جنيه للشراء، 20.36 جنبه للبيع، مقابل سعره أمس 20.20 جنيه للشراء، 20.40 جنبه للبيع.



سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعر الريال 4.20 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتى اليوم

تباين سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعره اليوم 49.93 جنيه للشراء، و52.70 جنيه للبيع ، مقابل سعره أمس 49.93 جنيه للشراء، و52.69 جنيه للبيع.







وأعلن البنك المركزي مؤخرا، أن رصيد احتياطي النقد الأجنبي بلغ نحو 37.037 مليار دولار في نهاية أبريل الماضي مقابل نحو 40.108 مليار دولار بنهاية مارس، حيث تم استخدم حوالي 3.1 مليار دولار من الاحتياطي النقدي الدولي خلال شهر أبريل الماضي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي لضمان استيراد السلع الإستراتيجية، بالإضافة إلى سداد التزامات دولية خاصة بالمديونية الخارجية للدولة تقدر بنحو 1.6 مليار دولار، والتي تضمنت استحقاق سندات دولية بقيمة مليار دولار، وكذلك خروج بعض المستثمرين من خلال آلية البنك المركزي لتحويل أموال المستثمرين الأجانب.