ارتفعت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الخميس 18 يونيو 2020، بشكل طفيف، وزاد سعر الجرام الواحد دون المصنعية بنحو جنيهات.
وقفز عيار الذهب بقيمة تراوحت بين 4 و 6 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية خلال تعاملات الثلاثاء.
وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.
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التعليقات على ارتفاع طفيف بأسعار الذهب في مصر اليوم 18 يونيو
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