ارتفعت أسعار النفط العالمية خلال تعاملات اليوم الخميس، رغم مخاوف بشأن صعوبة تعافى مستويات الطلب العالمية، تزامنا مع ارتفاع جديد في وتيرة الإصابات بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة والصين، وتزامنا مع إلتزام "أوبك +" بإتفاق خفض الإنتاج، وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أغسطس بنحو 1.01% إلى 41.12 دولار للبرميل، وزادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 0.50% إلى 38.15 دولار للبرميل .
واتجهت العاصمة الصينية بكين لإغلاق المدارس وإلغاء مئات الرحلات الجوية بعد زيادة وتيرة الإصابات بفيروس "كوفيد-19"، كما تشهد بعض الولايات الأمريكية مثل "تكساس" و"فلوريدا" زيادة حادة في الإصابات الجديدة .
وسجلت المخزونات الأمريكية ارتفاعا لأعلى مستوى على الإطلاق للأسبوع الثاني على التوالي، إذ زادت بمقدار 1.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني عشر من يونيو الجارى.
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التعليقات على النفط يصعد بدعم استمرار إلتزام "أوبك+" بخفض الإنتاج
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