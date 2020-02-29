

وزارة المالية: 112.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية والمواد البترولية بالموزانة الجديدة وزارة المالية: 112.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية والمواد البترولية بالموزانة الجديدة

أكـد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن مـخصصات بـرامـج الـدعـم السـلعي بـلغت ١١٥,١ مـليار جـنيه مـنها: ٨٤,٥ مـليار جـنيه لـدعـم السـلع الـتمويـنية، و٢٨,٢ مـليار جـنيه لـدعـم المـواد الـبترولـية بـخفض قـدره ٢٤,٨ مـليار جنيه عن العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ .







وأضاف الوزير فى تصريحات صحفية اليوم الخميس ١٨يونيو ٢٠٢٠، إنـه مـراعـاة لـلبعد الاجـتماعـى فـى مـجال نـقل الـركـاب، تـضمنت المـوازنـة ٣,٤ مـليار جـنيه لـدعـم نـقل الـركـاب مـنها: ١,٨ مـليار جـنيه لـهيئة نـقل الـركـاب بـالـقاهـرة والإسـكندريـة و١,٦ مـليار جـنيه لـدعـم اشـتراكـات الـطلبة عـلى خـطوط الـسكة الحـديـد، ومـترو الأنـفاق، ودعـم الخطوط غير الاقتصادية بالسكة الحديد.

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والجدير بالذكر أن الـدكـتور محـمد مـعيط وزيـر المـالـية،أكد أن مـوازنـة الـعام المـالـي الجـديـد ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، الـتى أقـرهـا مجـلس الـنواب، تـبلغ ٢,٢ تـريـليون جـنيه مـنها ١,٧ تريليون جـنيه لـلمصروفـات بـزيـادة ١٣٨,٦ مـليار جـنيه عـن مـوازنـة الـعام المـالـى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، لافـتًا إلـى أنـه تـم اسـتيفاء الاسـتحقاقـات الـدسـتوريـة لـلإنـفاق عـلى الـصحة والـتعليم والـبحث الـعلمى حـيث بـلغ إجـمالـى الاعـتمادات المـالـية المـقررة لهـذه الـقطاعـات بـما فـيها الـجهات المـوازنـية والـهيئات الاقـتصاديـة وبـعض شـركـات الـقطاع الـعام وقـطاع الأعـمال الـعام ٦٨٢,٥ مـليار جـنيه مـقارنـة بـ ٥٤٥ مليار جنيه بموازنة العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ .أوضـح أنـه تـم إعـداد مشـروع مـوازنـة الـعام المـالـى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ خـلال الـفترة مـن نـوفـمبر ٢٠١٩ إلـى يـنايـر ٢٠٢٠ بـالـتشاور مـع ٦٥٠ جـهة مـوازنـية بـمراعـاة الالـتزام الاسـتحقاقـات الـدسـتوريـة لـقطاعـات الـصحة والـتعليم والـبحث الـعلمى، عـلى ضـوء تـقديـرات المـؤسـسات الـدولـية لـلاقـتصاد الـعالمـى فـى يـنايـر ٢٠٢٠، ومـن بـينها: أسـعار الـبترول والـقمح، وحـركـة الـتجارة الـدولـية، ومـعدل التضخـم الـعالمـى، وغـيرهـا مـن الـعوامـل والمـعامـلات الـتى تـؤثـر عـلى هـذه الـتقديـرات.مـشيرًا إلـى أن الـوزارة آثـرت الإبـقاء عـلى مشـروع المـوازنـة دون تغيير وتـقديـمه لمجـلس الـنواب فـى المـوعـد الـدسـتورى المحـدد قـبل نـهايـة مـارس مـن كـل عـام، بـحيث يـتم إعـادة تـقديـر المـوقـف بـعد الـربـع الأول مـن الـعام المـالـى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ ثـم إجـراء الـتعديـلات الـلازمـة بـالـتنسيق الـكامـل مـع مجـلس الـنواب، لأن الـخيار الآخـر كـان إعـادة تـقديـر مشـروع المـوازنـة فى ظل معطيات متقلبة وقد يترتب على ذلك إخلال بالمواعيد والاستحقاقات الدستورية.