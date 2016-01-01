نتائجها مضمونة وأقوى من الأدوية.. 3 حيل لإطالة الشعر



حيل لإطالة الشعر حيل لإطالة الشعر



بمكونات طبيعية وغير مكلفة من مطبخك يمكنك إطالة الشعر من الجذور والتخلص من تساقط الشعر وإعادة الحيوية بوصفات سريعة من مطبخك إليك الوصفات وطريقة تطبيقها يقدمها موقع "بولد سكاى" الهندى.



وصفة الأفوكادو وزيت الزيتون



ماذا تحتاجين

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1 ثمرة أفوكادو ناضجة1 ملعقة كبيرة زيت زيتون1 ليمونزيت روزمارىتعليمات الإستخدامفى وعاء يتم إضافة الأفوكادو المهروس ثم زيت الزيتون وزيت الروزمارى والليمون ويتم مزجهم جيدا ليشكلوا عجينة متجانسةيتم ترك القناع على الرأس حوالى 60 دقيقة تقريباوصفة الحناء والكركمكونات وصفة تفتيح الشعر:- كوب حناء.- كوبين من الماء- ملعقتين من الكركم- ملعقة كبيرة القهوة- عصير ليمونة- ملعقة من مغلى البابونجطريقة التطبيق:في وعاء صغير صبي كوب من خليط الحناء و أضيفي المكوناتيمكنك إضافة الماء لمزج المكونات وزعى المكونات على الشعر مع التدليك من الجذور حتى الأطراف وأتركيه على الشعر حوالى 3ساعات ثم أغسلى الشعر بالطريقة المعتادةماذا تحتاجين2 ملعقة كبيرة من مغلى بذور حلبةملعقتان من الأفوكادو المهروسطريقة تحضير القناع لعلاج تساقط الشعر ..فى وعاء تنقع بذور الحلبة طوال الليل.في الصباح ، صفي البذور ويجب طحنها في الخلاط مع مهروس الأفوكادو لصنع معجون وضعيه على فروة رأسك وشعرك واتركي القناع لمدة 25-30 دقيقة قبل شطف شعرك باستخدام شامبو