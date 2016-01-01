قبل شرائه.. 4 نصائح تساعد الرجل في اختيار الحزام المناسب

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نصائح تساعد الرجل في اختيار الحزام المناسب


الحزام من قطع الاكسسوارات اللاتي يهتم اغلب الرجال بتنسيقها مع ملابسهم، ولا يقتصر دور الحزام على ضبط البنطلون حول الخصر، فهو ايضا يزيد من أناقة الرجل ويضفى جمالا ورنقا على إطلالته أيضًا، لذلك يعتبر من إكسسوارات الرجال المهمة والضرورية.

وفي هذا السياق ذكر موقع helloworldmagazine، عن بعض الأمور التى تساعد الرجال خلال اختيار أو شراء الحزام الذى يساعده فى الحصول على مظهر جذاب و أنيق، وكان أبرزها ....

-اختيار لون الحزام مشابها لون ملابسك فلا يمكنك ارتداء الحزام الأبيض مع حذاء أسود أو العكس.
-يجب أن يكون الحزام متناسق مع خصرك ولا تشتري حزامًا صغيرًا إذا كنت لا ترغب في تغيير حزامك باستمرار .
-اما بالنسبة للملابس الكاجوال فيمكنك اختيار أحزمة مصنوعة برباط من القماش.
-في حالة ارتداء البدل فاختار الحزام البسيط الذي ليس له اشكال هندسية.
-لا ترتدي الحزام ذو حمالات.

المصدر: موقع helloworldmagazine

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