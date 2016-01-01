يعد الميكروويف من أهم أجهزة المنزل الحديثة التي تجعل حياة المرأة أسهل، حيث يمكن تسخين الأطعمة بداخله من دون عناء وفى دقائق معدودة ولتيسير استخدامه بشكل أكبر ظهرت مجموعة من الأوانى والأطباق البلاستيك التى مدون عليها عبارات تشير إلى صلاحية استخدامها داخل هذا الجهاز أو مكتوب عليها آمنة للميكروويف.
وذكر موقع " Boldsky" أن ليس المقصود بكلمة آمنة للميكروويف هي قدرة هذه الأوانى على تحمل درجات الحرارة العالية، حيث يمكن أن تتسرب عدة مواد كيميائية في الأطباق البلاستيك إلى الطعام عند تسخينه ومن ثم التسبب في مشاكل هرمونية.
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التعليقات على حتى لو مكتوب آمنة.. أضرار كارثية لوضع الأطباق البلاستيك في الميكروويف
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