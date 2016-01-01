غير تقليدية.. طريقة عمل رنجة مقلية ..فيديو



طريقة عمل رنجة مقلية طريقة عمل رنجة مقلية

رنجة مقلية من الأكلات غير التقليدية التى لا يعرفها الكثير من الأشخاص فيمكن إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك، فالنقدم لكم طريقة عمل رنجة مقلية فى المنزل من مطبخ الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ.



مقادير رنجة مقلية

4 رنجة فيليه

ملح

نصف كوب مسطردة

عصير ليمون

1 و نصف كوب عيش توست ناشف مطحون

ربع كوب زيت او زبدة

شبت

شرائح ليمون



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طريقة تحضير رنجة مقليةتغلف الرنجة فى توست مطحونيخلط عصير ليمون وشبت ومستردة وتتبل بفلفل أسودثم تضاف الرنجة المقلية للصوص ثم تعفر مرة أخرى فى توست مطحونثم توضع فى الثلاجة لمدة ساعةتقلى الرنجة فى زيت غزير مع زبدةثم تقدم مع صوص ليمون وشبت ومستردةتزين بشرائح ليمون