غير تقليدية.. طريقة عمل رنجة مقلية ..فيديو

رنجة مقلية من الأكلات غير التقليدية التى لا يعرفها الكثير من الأشخاص فيمكن إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك، فالنقدم لكم طريقة عمل رنجة مقلية فى المنزل من مطبخ الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ.
مقادير رنجة مقلية
4 رنجة فيليه
ملح
نصف كوب مسطردة
عصير ليمون
1 و نصف كوب عيش توست ناشف مطحون
ربع كوب زيت او زبدة
شبت
شرائح ليمون
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