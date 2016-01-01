السيسي يجتمع مع رئيس المخابرات المصرية ويصدران بيانا بشأن ليبيا

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السيسي يجتمع مع رئيس المخابرات المصرية

أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس المخابرات العامة عباس كامل لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا.

وقال المتحدث إن الاجتماع تناول استعراض التطورات الحالية للأزمة الليبية، خاصة في أعقاب صدور مبادرة "إعلان القاهرة" والسعي نحو تحقيق بنودها، لا سيما وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أنه تم في ذات السياق استعراض جهود أجهزة الدولة بناء على تكليفات الرئيس المصري، والتي تكللت بإنهاء أزمة المواطنين المحتجزين في ليبيا وتأمين وصولهم إلى البلاد، حيث وجه الرئيس بمواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة وأرواح المصريين بالخارج.

كما شهد الاجتماع استعراض آخر المستجدات على صعيد الأوضاع الأمنية بوجه عام، خاصة ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، حيث وجه الرئيس المصري باستمرار الأجهزة المعنية في بذل أقصى الجهود للحفاظ على الأمن وتوفير الأمان للمواطنين، وترسيخ الاستقرار المجتمعي في جميع أنحاء الجمهورية، وتوفير المناخ الملائم للتنمية والتقدم الاقتصادي.

المصدر: RT

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