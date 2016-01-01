أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس المخابرات العامة عباس كامل لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا.
وقال المتحدث إن الاجتماع تناول استعراض التطورات الحالية للأزمة الليبية، خاصة في أعقاب صدور مبادرة "إعلان القاهرة" والسعي نحو تحقيق بنودها، لا سيما وقف إطلاق النار.
وأشار إلى أنه تم في ذات السياق استعراض جهود أجهزة الدولة بناء على تكليفات الرئيس المصري، والتي تكللت بإنهاء أزمة المواطنين المحتجزين في ليبيا وتأمين وصولهم إلى البلاد، حيث وجه الرئيس بمواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة وأرواح المصريين بالخارج.
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التعليقات على السيسي يجتمع مع رئيس المخابرات المصرية ويصدران بيانا بشأن ليبيا
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