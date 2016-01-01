قال أحد المصريين العائدين من ليبيا، الذين تم تحريرهم بعد تعذيبهم في مدينة ترهونة، إنهم تعرضوا لتعذيب بشع من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية ظهرا بعد اختطافهم.
وأكد جمال محمود محمد الذي روى قصة التعذيب، أنه سافر منذ 3 سنوات ونصف السنة إلى ليبيا، وما حدث معهم كان تعذيبا وإهانة من الجماعات المسلحة.
وأشار جمال إلى أن الجماعات المسلحة قامت بتعذيبهم من الثامنة صباحا حتى الثانية ظهرا، ولم يكونوا يتوقعون العودة لمصر.
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التعليقات على مصري محرر من ليبيا يكشف عن تعذيبهم بطريقة بشعة (فيديو)
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