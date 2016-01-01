مصري محرر من ليبيا يكشف عن تعذيبهم بطريقة بشعة (فيديو)

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تعذيب المصريين في ترهونة

قال أحد المصريين العائدين من ليبيا، الذين تم تحريرهم بعد تعذيبهم في مدينة ترهونة، إنهم تعرضوا لتعذيب بشع من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية ظهرا بعد اختطافهم.

وأكد جمال محمود محمد الذي روى قصة التعذيب، أنه سافر منذ 3 سنوات ونصف السنة إلى ليبيا، وما حدث معهم كان تعذيبا وإهانة من الجماعات المسلحة.

وأشار جمال إلى أن الجماعات المسلحة قامت بتعذيبهم من الثامنة صباحا حتى الثانية ظهرا، ولم يكونوا يتوقعون العودة لمصر.

وكانت وزارة الداخلية الليبية، قد أعلنت أمس الأربعاء، القبض على المتورطين في واقعة الإساءة إلى مجموعة من العمالة المصرية، وتعذيبهم بطريقة مهينة.

وقالت الوزارة في بيان، إن أجهزة الضبط القضائي التابعة لها، "تمكنت الثلاثاء من رصد مكان واقعة الإساءة لمجموعة من العمالة المصرية".

وأضافت أن الأجهزة تمكنت أيضا من "كشف هوية المتورطين في هذه الواقعة، وإلقاء القبض عليهم، ومباشرة إجراءات الاستدلال معهم بالخصوص، تحضيرا لإحالتهم لمكتب النائب العام".

المصدر: youm7

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