فى لمح البصر ..علاجات سريعة للتخلص من السعال الجاف



السعال الجاف السعال الجاف

هل تعانى من السعال يمكن أن تساعد العلاجات المنزلية في علاج السعال الجافة المستمرة من خلال بعض المشروبات والوصفات للتخلص منها وإليكم علاج السعال الجاف المستمر وفقا لموقع health تساعدنا على التخلص منه إلى الأبد يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.



مشروب بذور العنب والجنزبيل



مكونات الوصفة ..

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ملعقة من بذور العنبملعقة كبيرة من الزنجبيل المبشورملعقة من القرفةطريقة تطبيق الوصفةفى وعاء أمزجى المكونات وقومى بغليها حوالى 5 دقائق وقومى تصفيتها وتناول كوب إلى كوبين على مدار اليوم تساعد تلك الوصفة على تهدئة السعال وطرد المخاطمشروب ورق جوافة والتيليومكونات مشروب علاج لعلاج الكحة المستمرة والبلغمملعقة من ورق جوافةملعقة من التليوينسونطريقة تحضير مشروب علاج الكحة و البلغم :قومي بطحن المكونات معًا حتى تصبح متجانسة وضعي كمية من الماء على النار وضيفي لها الخليطاتركيه يغلي على نار هادئة وقومي بتزويد الماء عدة مرات حتى يتشبع بالمكوناتصفيه في كوب وضيفي له ملعقة عسل أبيض وتناوله مرتين يوميًا .