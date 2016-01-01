كينو في الزمالك بدعم من رجل أعمال عربي.. فيديو

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كينو في الزمالك بدعم من رجل أعمال عربي

كشف الإعلامي إسلام صادق، مفاجأة من العيار الثقيل حول دعم رجل أعمال عربي لنادي الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد انتهاء الموسم الحالي.

وقال صادق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "إسماعيل يوسف كشف أن هناك رجل أعمال عربي سوف يدعم الزمالك فى صفقات الانتقالات الصيفية وهذا أمر مفاجئ".

وأضاف "كينو قد يكون صفقة مدوية ودعم من رجل الأعمال العربي فى الميركاتو الصيفي".

وأكد أن نادي الزمالك بدأ فعليًا استعداده لعودة النشاط الرياضي خلال الفترة القليلة المقبلة، من يوم السبت المقبل إجراءات تحليل اللاعبين من أجل استئناف النشاط الرياضي وعودة الدوري".

وأضاف: "الزمالك يستعد بقوة لعودة الدوري، وكارتيرون بدأ وضع خطة عودة اللاعبين إلى التدريبات خلال الفترة المقبلة".

المصدر: TeN

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