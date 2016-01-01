عنصري وبشع.. شاهد| لحظة قتل الشرطة الأمريكية لرجل أسود جديد



تجاوزات الشرطة الأمريكية تجاوزات الشرطة الأمريكية

نشرت وسائل الإعلام الأمريكية اليوم الخميس قصة "جورج فلويد" جديد قتل على يد الشرطة الأمريكية بشكل عنصري وبشع.



ووجه الادعاء الأمريكي تهمة القتل العمد لشرطة مدينة أتلانتا بعدما أطلق الرصاص الحي على رجل أسود الأسبوع الماضي في ساحة لانتظار السيارات أمام مطعم للوجبات السريعة فأرداه قتيلا.



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وقتل "ريشارد بروكس" بعد سلسلة طويلة من حوادث قتل الأمريكيين من أصول أفريقية على يد شرطة الولايات المتحدة الأمريكية.وأججت الواقعة التوتر الاجتماعي بالولايات المتحدة في وقت يشهد احتجاجات على فظاظة الشرطة والعنصرية في نظام العدالة الجنائية.وجاء مقتل "بروكس" وسط احتجاجات موسعة انطلقت إثر موت الأمريكي الأسود "جورج فلويد" في مدينة منيابوليس يوم 25 مايو الماضي، بعدما ضغط شرطي أبيض بركبته على عنقه لما يقرب من تسع دقائق وهو جاثم على الأرض.