نشرت وسائل الإعلام الأمريكية اليوم الخميس قصة "جورج فلويد" جديد قتل على يد الشرطة الأمريكية بشكل عنصري وبشع.
ووجه الادعاء الأمريكي تهمة القتل العمد لشرطة مدينة أتلانتا بعدما أطلق الرصاص الحي على رجل أسود الأسبوع الماضي في ساحة لانتظار السيارات أمام مطعم للوجبات السريعة فأرداه قتيلا.
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التعليقات على عنصري وبشع.. شاهد| لحظة قتل الشرطة الأمريكية لرجل أسود جديد
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