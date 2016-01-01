أظهر عداد جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في العالم سجل خلال اليوم الماضي أكبر ارتفاع منذ بداية الجائحة ليبلغ 176 ألفا.
بذلك حطم مؤشر الإصابات اليومية الرقم القياسي الذي تم تسجيله في اليوم السابق والذي بلغ 139,5 ألف حالة.
ووصلت حصيلة حالات كورونا في العالم إلى 8 ملايين و349972، منها 448962 حالة وفاة و4 ملايين و73974 حالة شفاء حتى اليوم.
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التعليقات على قفزة قياسية للإصابات الجديدة بكورونا في العالم
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