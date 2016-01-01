قفزة قياسية للإصابات الجديدة بكورونا في العالم

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › قفزة قياسية للإصابات الجديدة بكورونا في العالم

صورة الخبر: فيروس كورونا
فيروس كورونا

أظهر عداد جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في العالم سجل خلال اليوم الماضي أكبر ارتفاع منذ بداية الجائحة ليبلغ 176 ألفا.

بذلك حطم مؤشر الإصابات اليومية الرقم القياسي الذي تم تسجيله في اليوم السابق والذي بلغ 139,5 ألف حالة.

ووصلت حصيلة حالات كورونا في العالم إلى 8 ملايين و349972، منها 448962 حالة وفاة و4 ملايين و73974 حالة شفاء حتى اليوم.

والدول الأكثر إصابة بالفيروس هي الولايات المتحدة مع مليونين و163,2 ألف حالة، والبرازيل (955,3 ألف) وروسيا (نحو 553 ألف) والهند (366,9 ألف) وبريطانيا (300,7 ألف).

وبين الدول العربية، تم رصد أكبر عدد من الإصابات في السعودية (141,2 ألف حالة)، تليها قطر (83,1 ألف)، ومصر (49.2 ألف) والإمارات (43,3 ألف)، والكويت (37.5 ألف).

المصدر: RT

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على قفزة قياسية للإصابات الجديدة بكورونا في العالم

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
72891

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager