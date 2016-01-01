فرقاطات تركية تعترض سفينة فرنسية تشارك في مهمة لحلف الناتو في المتوسط

قالت وزارة الدفاع الفرنسية، يوم الأربعاء، إن سفينة فرنسية تشارك في مهمة لحلف الناتو في البحر الأبيض المتوسط، تعرضت مؤخرا إلى مناورة "عنيفة للغاية" من قبل الفرقاطات التركية.
وأضافت الوزارة "بينما كانت الفرقاطة الفرنسية تسعى لتحديد هوية سفينة شحن يشتبه في أنها تنقل أسلحة إلى ليبيا، تدخلت الفرقاطات التركية وأضاءت ثلاث مرات برادار التحكم في إطلاق النار.
وأكدت في بيان، أن ذلك "عدوانيا للغاية". وأفادت الدفاع بأنها تنوي شجب السلوك الذي وصفته بـ"الخطير جدا" خلال اجتماع التحالف يوم 17 يونيو.
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