هزة أرضية تضرب مصر والسعودية

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت مساء الثلاثاء 16 يونيو 2020، هزة أرضية على بعد 86 كم شرق مدينة الغردقة داخل البحر الأحمر.
وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية، في بيان له، أن الهزة الأرضية وقعت في الساعة 4 مساء، بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، على خط العرض 27.2087° شمالا، وخط الطول 34.7044 شرقًا، وعلى عمق 10كم.
وأشار المعهد، إلى أن عددا من المواطنين داخل بعض المدن القريبة شعروا بالهزات، مؤكدا أنه لم ترد إفادات بوقوع أي خسائر أو إصابات.
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