هزة أرضية تضرب مصر والسعودية

آخر الأخباراخبار مصر › هزة أرضية تضرب مصر والسعودية

صورة الخبر: تسجيل هزة أرضية
تسجيل هزة أرضية

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت مساء الثلاثاء 16 يونيو 2020، هزة أرضية على بعد 86 كم شرق مدينة الغردقة داخل البحر الأحمر.

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية، في بيان له، أن الهزة الأرضية وقعت في الساعة 4 مساء، بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، على خط العرض 27.2087° شمالا، وخط الطول 34.7044 شرقًا، وعلى عمق 10كم.

وأشار المعهد، إلى أن عددا من المواطنين داخل بعض المدن القريبة شعروا بالهزات، مؤكدا أنه لم ترد إفادات بوقوع أي خسائر أو إصابات.

من جانبها، سجلت محطات الرصد الزلزالي بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية اليوم الثلاثاء، عند الساعة 5:30 مساء، هزة أرضية شمال البحر الأحمر.

وأوضحت الهيئة عبر "تويتر"، أن الهزة الأرضية بلغت قوتها 4.72 على مقياس ريختر وعلى عمق 13 كم، وتبعد 58 كم غرب محافظة ضباء.

المصدر: وكالات

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على هزة أرضية تضرب مصر والسعودية

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
46743

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager