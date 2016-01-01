بايدن يتهم ترامب بالفشل في التعامل مع جائحة كورونا

اتهم جو بايدن، المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية، الرئيس دونالد ترامب بالفشل في التعامل مع جائحة كورونا، خاصة مع ارتفاع عدد المصابين بالفيروس بعد فتح بعض الولايات.
وقال نائب الرئيس الأمريكي السابق خلال فعالية لحملته بمدينة فيلاديلفيا: "إن الفيروس سوف يستمر كأسوأ وباء للأميركيين"، مشيرا إلى تجاهل ترامب الضرر الذي سببه، قائلا إن "استجابته لتفشي الفيروس غير ملائمة وغير فعالة".
وأضاف: "ترامب يريد أن يظهر نفسه في صورة الرئيس القادر على مواجهة الحروب. وبخلاف الرؤساء الحقيقيين زمن الحروب، هو لا يتحمل مسؤولياته ولا يمارس أي دور قيادي، لقد استسلم في خضم المعركة".
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