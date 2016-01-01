توج نابولي بلقب كأس إيطاليا لكرة القدم للمرة السادسة في تاريخه، بعد تغلبه اليوم الأربعاء على يوفنتوس بركلات الترجيح 4-2 عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة النهائية بالتعادل السلبي.
وتقاسم الفريقان الاستحواذ على الكرة طوال دقائق المباراة، مع أفضلية نسبية لفريق نابولي الذي شكل خطورة حقيقية على مرمى بوفون في العديد من الفرص.
ولجأ الفريقان لركلات الترجيح لحسم هوية بطل المسابقة، بعد انتهاء الوقت الأصلي من دون أهداف.
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التعليقات على نابولي يطيح بيوفنتوس ويتوج بكأس إيطاليا للمرة السادسة في تاريخه (فيديو)
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