عمرو وردة يتورط في واقعة تحرش جديدة مع صحفية يونانية مشهورة

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صورة الخبر: عمرو وردة
عمرو وردة

كشف تقرير صحفي يوناني، أن عمرو وردة لاعب المنتخب المصري وفريق باوك اليوناني، تحرش بصحفية تدعى ديمي ستاماتيليا تعمل مراسلة في تغطية أخبار نادي أولمبياكوس اليوناني.

وحسب موقع "onsports.gr" اليوناني، فإن وردة التقى الصحفية الحسناء صدفة في أحد المحال التجارية في اليونان، وتعرف عليها.

وذكر التقرير أن وردة أمطر حساب ستاماتيليا بالرسائل، ودعاها للقدوم إلى مدينة سالونيك لقضاء يوم معه لكنها تجاهلت رسائله وكشفت عنها أمام الجميع.

ووصف التقرير وردة بأنه "يعاني من ضعف كبير أمام النساء ولا يتردد في مغازلتهم سواء عن قرب أو عبر الإنترنت".

وتضاف هذه الواقعة إلى العديد من الوقائع المشابهة التي ارتبطت بوردة، وتسببت في إثارة العديد من الأزمات مع الأندية التي لعب لها، وكذلك مع منتخب بلاده حين تم تسريب محادثة مع إحدى الفتيات أثناء تواجده مع منتخب "الفراعنة" في مباريات كأس الأمم الإفريقية الأخيرة 2019.

المصدر: موقع "onsports.gr"

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