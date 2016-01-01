كشف تقرير صحفي يوناني، أن عمرو وردة لاعب المنتخب المصري وفريق باوك اليوناني، تحرش بصحفية تدعى ديمي ستاماتيليا تعمل مراسلة في تغطية أخبار نادي أولمبياكوس اليوناني.
وحسب موقع "onsports.gr" اليوناني، فإن وردة التقى الصحفية الحسناء صدفة في أحد المحال التجارية في اليونان، وتعرف عليها.
وذكر التقرير أن وردة أمطر حساب ستاماتيليا بالرسائل، ودعاها للقدوم إلى مدينة سالونيك لقضاء يوم معه لكنها تجاهلت رسائله وكشفت عنها أمام الجميع.
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التعليقات على عمرو وردة يتورط في واقعة تحرش جديدة مع صحفية يونانية مشهورة
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