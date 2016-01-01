بمذاق شهي.. تعلمي طريقة عمل مكرونة بالجبنة.. فيديو

طريقة عمل مكرونة بالجبنة
تعتبر طريقة عمل مكرونة بالجبنة أحد أشهر الأطباق الإيطالية والتي تعد حول العالم في جميع المطاعم ، لذا قدمت الشيف نونا طريقة عمل مكرونة بالجبنة ، والتي تتميز بمذاق مميز وشهي.
وقت التحضير: 15 دقيقة
وقت الطهي: 40 دقيقة
تكفي لـ: 4 اشخاص
ويمكن تقديم طريقة عمل مكرونة بالجبنة؛ حيث يمكنك تحضّريها بخطوات سهلة وسريعة، ولن تكلفك الكثير من الوقت والمجهود، وسوف تنال إعجاب اطفالك و عائلتك بأكملها.
طريقة عمل مكرونة بالجبنة
مقادير طريقة عمل مكرونة بالجبنة :
كوب من الحليب
ملعقة كبيرة من الدقيق
ملح بحسب الرغبة
رشة فلفل أبيض
كوب جبن موزاريلا مبشور
نصف كوب جبن بارميزان مبشور
طريقة عمل مكرونة بالجبنة :
1- اسلقي كمية المكرونة في قدر من الماء المغلي والمملح بحسب التعليمات الموجودة على العبوة.
2- سخني الحليب في قدر على النار، ذوبي الدقيق بالقليل من الماء ثم أضيفيه فوق المكونات.
3- حركي المكونات بسرعة عالية حتى تغلي المكونات ويصبح المزيج ثقيل القوام.
4- نكهى بالملح والفلفل الأبيض ثم اضيفي الجبن مع التقليب حتى تتداخل المكونات، ثم قدمي مكرونة بالجبنة.
5- صفي الإسباجيتي من الماء ثم زيديها فوق المكونات، قلبي بتان حتى تتجانس ثم قدميها مباشرة.
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