بمذاق شهي.. تعلمي طريقة عمل مكرونة بالجبنة.. فيديو



طريقة عمل مكرونة بالجبنة طريقة عمل مكرونة بالجبنة

تعتبر طريقة عمل مكرونة بالجبنة أحد أشهر الأطباق الإيطالية والتي تعد حول العالم في جميع المطاعم ، لذا قدمت الشيف نونا طريقة عمل مكرونة بالجبنة ، والتي تتميز بمذاق مميز وشهي.



وقت التحضير: 15 دقيقة

وقت الطهي: 40 دقيقة

تكفي لـ: 4 اشخاص



ويمكن تقديم طريقة عمل مكرونة بالجبنة؛ حيث يمكنك تحضّريها بخطوات سهلة وسريعة، ولن تكلفك الكثير من الوقت والمجهود، وسوف تنال إعجاب اطفالك و عائلتك بأكملها.

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طريقة عمل مكرونة بالجبنةمقادير طريقة عمل مكرونة بالجبنة :كوب من الحليبملعقة كبيرة من الدقيقملح بحسب الرغبةرشة فلفل أبيضكوب جبن موزاريلا مبشورنصف كوب جبن بارميزان مبشورطريقة عمل مكرونة بالجبنة :1- اسلقي كمية المكرونة في قدر من الماء المغلي والمملح بحسب التعليمات الموجودة على العبوة.2- سخني الحليب في قدر على النار، ذوبي الدقيق بالقليل من الماء ثم أضيفيه فوق المكونات.3- حركي المكونات بسرعة عالية حتى تغلي المكونات ويصبح المزيج ثقيل القوام.4- نكهى بالملح والفلفل الأبيض ثم اضيفي الجبن مع التقليب حتى تتداخل المكونات، ثم قدمي مكرونة بالجبنة.5- صفي الإسباجيتي من الماء ثم زيديها فوق المكونات، قلبي بتان حتى تتجانس ثم قدميها مباشرة.