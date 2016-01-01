طريقة عمل البطاطس المسلوقة "بوريه" واكتشف فوائدها



طريقة عمل البطاطس المسلوقة "بوريه" طريقة عمل البطاطس المسلوقة "بوريه"

تقدم الشيف غادة عاطف طريقة عمل بطاطس مسلوقة بورية بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى يفضله الأطفال.



المقادير لعمل بطاطس بوريه



بطاطس (مسلوقة و مهروسة)

معلقة صغيرة فص ثوم مهروس

معلقة كبيرة مايونيز

معلقة كبيرة زيت ذرة

معلقة صغيرة ملح

معلقة كبيرة عصير ليمون

معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون

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الخطوات لعمل بطاطس بورية- اخلطى البطاطس مع المايونيز والثوم وعصير الليمون والزيت .- ضيفى الملح والفلفل الأسود وقلبى ثم صبى الخليط فى طبق التقديم .- ضعى القليل من الزيت على الوجه وزينى الطبق بشرائح الفلفل الأحمر والبقدونس وقدميه وبالهنا والشفا.فوائد البطاطس المسلوقةتحتوي على أغلب العناصر التي يحتاجها الجسم مثل الحديد والمعادن والمغنسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور والنحاس وفيتامين ج.- تمد الجسم بالطاقة.- البطاطس المسلوقة تساعد على أنقاص الوزن لاحتوائها على مواد تمتص الدهون.- البطاطس المسلوقة تمتص السموم الموجودة في الجسم.البطاطس المسلوقه تساعد في عدم الاصابة بسرطان وتصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم والأمراض العصبية