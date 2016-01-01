طريقة عمل شاورما الفراخ السوري.. فيديو

شاورما الفراخ السوري
يمكن عمل شاورما الفراخ السوري بابسط واسهل المكونات في المنزل، لذا قدمت الشيف نونا طريقة عمل شاورما الفراخ السوري بمكونات بسيطة وغير متكلفة، لذا سنقوم بتقديم الطريقة خطوة بخطوة.
وقت التحضير: 10 دقيقة
وقت الطبخ: 60 دقيقة
تكفي لـ : 8 أفراد
يمكن تقديم طريقة عمل شاورما الفراخ السوري على وجبة العشاء او الغداء او تقديمها مع البطاطس والثومية أو الأرز، وسوف تنال إعجاب عائلتك واطفالك، لما تتمتع بها من مذاق شهي ومميز.
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طريقة عمل شاورما الفراخ السوري
مقادير طريقة عمل شاورما الفراخ السوري :
ملعقتان كبيرتان لبن زبادي
5 حبات حبهان
نصف ملعقة صغيرة من الكركم
ملعقة صغيرة من الثوم
ملح
نصف ملعقة صغيرة بابريكا
ملعقتان صغيرتان زيت زيتون
ملعقة كبيرة عصير ليمون حامض
ملعقتان صغيرتان من الخل
4 صدور دجاج
طريقة عمل شاورما الفراخ السوري :
1- في وعاء الخلاط الكهربائي، ضعي لبن الزبادي، الثوم، عصير الليمون الحامض والخل.
2- نكهى بالحبهان، الكركم، البابريكا والملح ثم اخلطي المكونات جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس.
3- قطعي صدور الدجاج الى شرائح رفيعة ثم اضيفيها فوق الخليط وقلبي حتى تتجانس المكونات.
4- غلفي الوعاء بورق نايلون ثم ادخليه الى الثلاجة لليلة كاملة حتى تنقع المكونات.
5- سخني القليل من الزيت في مقلاة على النار، واضيفي شاورما الفراخ ثم قلبي حتى ينضج ويتحمر قبل التقديم.
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