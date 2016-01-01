طريقة عمل شاورما الفراخ السوري.. فيديو



شاورما الفراخ السوري شاورما الفراخ السوري

يمكن عمل شاورما الفراخ السوري بابسط واسهل المكونات في المنزل، لذا قدمت الشيف نونا طريقة عمل شاورما الفراخ السوري بمكونات بسيطة وغير متكلفة، لذا سنقوم بتقديم الطريقة خطوة بخطوة.



وقت التحضير: 10 دقيقة

وقت الطبخ: 60 دقيقة

تكفي لـ : 8 أفراد



يمكن تقديم طريقة عمل شاورما الفراخ السوري على وجبة العشاء او الغداء او تقديمها مع البطاطس والثومية أو الأرز، وسوف تنال إعجاب عائلتك واطفالك، لما تتمتع بها من مذاق شهي ومميز.

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إقرأ ايضا | سناكس لذيذ.. طريقة عمل فطائر التمر والشوكولاتةطريقة عمل شاورما الفراخ السوريمقادير طريقة عمل شاورما الفراخ السوري :ملعقتان كبيرتان لبن زبادي5 حبات حبهاننصف ملعقة صغيرة من الكركمملعقة صغيرة من الثومملحنصف ملعقة صغيرة بابريكاملعقتان صغيرتان زيت زيتونملعقة كبيرة عصير ليمون حامضملعقتان صغيرتان من الخل4 صدور دجاجطريقة عمل شاورما الفراخ السوري :1- في وعاء الخلاط الكهربائي، ضعي لبن الزبادي، الثوم، عصير الليمون الحامض والخل.2- نكهى بالحبهان، الكركم، البابريكا والملح ثم اخلطي المكونات جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس.3- قطعي صدور الدجاج الى شرائح رفيعة ثم اضيفيها فوق الخليط وقلبي حتى تتجانس المكونات.4- غلفي الوعاء بورق نايلون ثم ادخليه الى الثلاجة لليلة كاملة حتى تنقع المكونات.5- سخني القليل من الزيت في مقلاة على النار، واضيفي شاورما الفراخ ثم قلبي حتى ينضج ويتحمر قبل التقديم.