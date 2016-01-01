اخترع باحثون كمامة يمكن معاودة استخدامها، لقدرتها على القضاء على فيروس كورونا، بحرارة مستمدة من شاحن الهاتف المحمول.
وقال يائير إين إيلي الذي يقود فريق البحث في جامعة التخنيون الإسرائيلية بحيفا إن عملية التعقيم تستغرق نحو 30 دقيقة، وإن على المستخدمين ألا يضعوا الكمامة أثناء توصيلها بالشاحن.
وبالكمامة الجديدة منفذ للناقل التسلسلي العام (يو.إس.بي) يمكن توصيله بمصدر للكهرباء مثل شاحن الهاتف المحمول، والذي يمكن أن يرفع حرارة طبقة داخلية من ألياف الكربون حتى 70 درجة مئوية، وهي مرتفعة بما يكفي لقتل الفيروسات.
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التعليقات على كمامة ذاتية التنظيف تقتل فيروس كورونا بحرارة الهاتف
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