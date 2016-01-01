كشفت نيسان العالمية مؤخرا عن موديل 2021 من سيارتها روج من فئة SUV وكروس أوفر، حيث يعتبر هذا الموديل بمثابة أولى سيارات الجيل الثالث الجديد كليا من هذه السيارة المعروفة في كندا وأمريكا أيضا باسم X-Trail (اكس-تريل).
وغيرت نيسان من تصميم هذا الجيل الجديد من روج بشكل واضح، وشملت أهم التغييرات منح السيارة شبكة تهوية أمامية أكبر، ومصابيح أمامية وخلفية جديدة، ومصد أمامي أعرض وخلفي بتصميم جديد، بالإضافة لغطاء للمحرك بتصميم جديد ومختلف، وإطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 19 بوصة (18 بوصة في الفئات الأعلى).
وتم تصميم هذا الجيل على نسخة معدلة من قاعدة عجلات CMF-C/D التي طورتها نيسان، وساعد ذلك على وجود مسافة أكبر (1.5 سم) أمام أرجل ركاب الصف الخلفي بالسيارة، بالإضافة لوجود مساحة أكبر فوق رؤوسهم (1.7 سم)، كما تعادل أقصى مساحة للتخزين بالصندوق الخلفي للسيارة 2098 لتر تقريبا، وذلك بالطبع مع طي صف المقاعد الخلفية للسيارة.
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التعليقات على شاهد: نيسان تقدم روج 2021 أولى سيارات جيلها الثالث الجديد كليا
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