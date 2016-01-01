

عز العرب تنجح في توقيع صفقة تجميع وإنتاج سيارات بروتون في مصر عز العرب تنجح في توقيع صفقة تجميع وإنتاج سيارات بروتون في مصر

وقعت شركة ألفا جروب ليميتد عز العرب، الموزع الحصري والمالك للعلامة التجارية لسيارات بروتون في مصر مذكرة تفاهم مشروع تجميع وإنتاج سيارات بروتون في مصر.



وأوضحت الشركة بيان لها، عن توقيع مذكرة تفاهم بين "بيروساهان أتوموبيل" للسيارات الماليزية المالكة للعلامة التجارية الرائدة بروتون، والقابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، واقتراب وضع اللمسات النهائية في مشروع تجميع وإنتاج سيارات بروتون في مصر.



وأشار البيان إلى أن إعداد دراسة الجدوى متوقع أن يستغرق 6 أشهر، لإعادة تطوير صناعة سيارات الركوب من خلال شركتي النصر لصناعة السيارات "ناسكو" والهندسية لصناعة السيارات "إيامكو" التابعتين للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وذلك خلال الثلاثة سنوات القادمة.

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ومن جانبه أعرب أمير سابا، عضو مجلس الإدارة، رئيس قطاع "بروتون" بشركة "ألفا جروب ليميتد عز العرب" عن سعادته بتلك الخطوة قائلًا: "إن تجميع وإنتاج سيارات بروتون في مصر واحدة من الخطوات الهامة التي ستساعد في توطين صناعة السيارات في مصر، كما أنه سيتيح الكثير من الفرص لعشاق السيارة الماليزية العريقة، مما سيسهم في تحقيق سيارات بروتون للمكانة التي تستحقها في مصر."ومن الجدير بالذكر أن هذا النجاح يأتي كثمرة مفاوضات ونقاشات طويلة منذ العام الماضي 2019 وذلك تحت إشراف ورعاية معالى وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، وأن الدراسة ستتضمن إمكانية تجميع وتوزيع حوالي عشرين ألف سيارة سنويا تعمل بنظام الحرق الداخلي ICE، وستهدف الي تحديد فرص توريد قطع الغيار وأجزاء السيارات بهدف تعزيز نسبة المكون المحلي في التصنيع.