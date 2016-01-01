وقعت شركة ألفا جروب ليميتد عز العرب، الموزع الحصري والمالك للعلامة التجارية لسيارات بروتون في مصر مذكرة تفاهم مشروع تجميع وإنتاج سيارات بروتون في مصر.
وأوضحت الشركة بيان لها، عن توقيع مذكرة تفاهم بين "بيروساهان أتوموبيل" للسيارات الماليزية المالكة للعلامة التجارية الرائدة بروتون، والقابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، واقتراب وضع اللمسات النهائية في مشروع تجميع وإنتاج سيارات بروتون في مصر.
وأشار البيان إلى أن إعداد دراسة الجدوى متوقع أن يستغرق 6 أشهر، لإعادة تطوير صناعة سيارات الركوب من خلال شركتي النصر لصناعة السيارات "ناسكو" والهندسية لصناعة السيارات "إيامكو" التابعتين للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وذلك خلال الثلاثة سنوات القادمة.
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التعليقات على عز العرب تنجح في توقيع صفقة تجميع وإنتاج سيارات بروتون في مصر
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