

5 نصائح لحماية سيارتك من طقس الصيف 5 نصائح لحماية سيارتك من طقس الصيف

مجموعة من النصائح والمعلومات عن طريقة الحفاظ على السيارة مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، والتي تؤدى إلى تلف بعض أجزاء السيارة.



5 نصائح لحماية سيارتك من طقس الصيف



بعض النصائح للحفاظ على السيارة قبل دخول فصل الصيف في فيديو سجلته معه بوابة فيتو، وسنلخص النصائح هنا في 5 نقاط كما يلي،

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1- تغيير زيت الموتور والفلتر قبل موعده بألفي كيلو.2- فحص دورة التبريد باستمرار واختيار الماء اللازم لتلاشي ارتفاع مؤشر الحرارة.3- فحص التكييف والتأكد من صلاحية الفلتر لمنع دخول الأتربة من خلاله.4- فحص الإطارات والتأكد من صلاحيتها واختيار نقشة تتناسب مع الصيف.5- فحص البوجيهات لتجنب أي أعطال أثناء القيادة.سيارتك بحاجة إلى بعض العناية حتى تستطيع الصمود، وحتى تحافظ على سيارتك خلال الصيف فعليك القيام بخطوات أساسية- الإطاراتحافظ على الإطارات في وضع مستوٍ على الأرض وعلى أن يكون معدّل الهواء والضغط فيها سليماً، كما يُنصح بالاحتفاظ بمضخة الهواء في صندوق الأمتعة حتى لا تضطر لزيارة محطة خدمة الإطارات.- البطاريةويُنصح بالاحتفاظ بشاحن صغير للبطارية للحفاظ على شحنها عندما لا تكون في وضعية الاستخدام المنتظم.كما يجب أن يتم إيقاف أي أنظمة كهربائية في السيارة يمكن أن تستهلك من طاقة البطارية مثل الإضاءة وغيرها.- الزيوتيتوجّب عليك تغيير زيوت السيارة بسبب اختلاف كثافتها ولزوجتها عن النسب الأمثل للاستخدام. خاصة وأن زيت المحرك يحتوي على مواد كيميائية يمكن أن تتسبب في إتلاف الأجزاء الداخلية للسيارة. كما يجدر الحفاظ على سوائل السيارة بالمستويات الصحيحة.- الوقودالوقود يظل صالحاً للاستخدام لمدة 12 شهراً تقريباً، ولكن من الأفضل استخدام الوقود الذي في السيارة ثم تزويدها بالوقود بشكل كامل حتى تمنع وجود هواء أو رطوبة داخل خزان الوقود.