الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا لـ«مسح الأرض» والوقاية من الكوارث

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الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا لـ«مسح الأرض» والوقاية من الكوارث

أطلقت الصين قمرا صناعيا جديدا لرصد الأرض "الاستشعار عن بعد"، وذلك من مركز "جيوتشوان" لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غربي الصين.

وذكرت الشركة الصينية لتكنولوجيا الفضاء الجوي –في بيان اليوم- أن القمر الصناعي تم إرساله إلى المدار بواسطة الصاروخ الحامل "لونج مارش-2 دي" عصر اليوم بتوقيت (بكين ).

وأشارت الشركة - في بيانها - إلى أن القمر سيستخدم بشكل أساسي لمسح الأرض، وتخطيط المدن، وتصميم شبكة الطرق، وتقدير إنتاجية المحاصيل، والوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها، وتقديم معلومات عن بناء "الحزام والطريق".

المصدر: اخبار اليوم

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