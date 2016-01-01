غلق غطاء المرحاض بعد استخدامه يحميك من كورونا .. تعرف على السبب

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غلق غطاء المرحاض بعد استخدامه يحميك من كورونا .. تعرف على السبب

شددت دراسة نشرت مؤخرا على ضرورة إحكام غطاء المرحاض للحد من انتشار مرض كوفيد-19 الذي أصيب به أكثر من ثمانية ملايين في أنحاء العالم حتى الآن، مع تصاعد العدوى في أميركا اللاتينية والولايات المتحدة، وتعرض الصين لموجة جديدة من التفشي.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد خلصت دراسة جديدة إلى أن إغلاق غطاء المرحاض بعد التبرز، وقبل دفع الفضلات بالماء، يحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونقلت سكاي نيوز عربية خبرًا أكدت فيه أنه وفقا لدراسة جامعة يانجو الصينية، فإن فيروس كورونا لديه قدرة على التحمل، وقد يبقى حيا عبر رحلته في الجهاز الهضمي للإنسان، وفي حالات كثيرة يمكن العثور عليه في براز المصاب بالفيروس، بعد أسابيع من زوال الأعراض.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن صب الماء للتخلص من الفضلات في المرحاض قد ينجم عنه رذاذ يرتفع نحو متر عن مستوى الماء، وقد يحمل هذا الرذاذ فيروس كورونا.

وقد يصيب هذا الرذاذ من يستخدم المرحاض لاحقا بالفيروس أو قد يستقر على مقابض الأبواب أو صنبور المياه أو غيرها من الأسطح، حسبما تقول الدراسة.

وأوصى الباحثون بإحكام إغلاق الغطاء قبل صب الماء للتخلص من الفضلات.

المصدر: اخبار اليوم

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