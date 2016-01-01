شددت دراسة نشرت مؤخرا على ضرورة إحكام غطاء المرحاض للحد من انتشار مرض كوفيد-19 الذي أصيب به أكثر من ثمانية ملايين في أنحاء العالم حتى الآن، مع تصاعد العدوى في أميركا اللاتينية والولايات المتحدة، وتعرض الصين لموجة جديدة من التفشي.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد خلصت دراسة جديدة إلى أن إغلاق غطاء المرحاض بعد التبرز، وقبل دفع الفضلات بالماء، يحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
ونقلت سكاي نيوز عربية خبرًا أكدت فيه أنه وفقا لدراسة جامعة يانجو الصينية، فإن فيروس كورونا لديه قدرة على التحمل، وقد يبقى حيا عبر رحلته في الجهاز الهضمي للإنسان، وفي حالات كثيرة يمكن العثور عليه في براز المصاب بالفيروس، بعد أسابيع من زوال الأعراض.
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التعليقات على غلق غطاء المرحاض بعد استخدامه يحميك من كورونا .. تعرف على السبب
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