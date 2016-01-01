

لماذا ينتشر الناموس في المنازل بنشاط وكيفية التخلص منه؟.. خبير يجيب لماذا ينتشر الناموس في المنازل بنشاط وكيفية التخلص منه؟.. خبير يجيب

تشهد هذه الفترة انتشارا شديدا للذباب والناموس، ما جعل الناس يشعرون بضيق شديد خاصة من الناموس الذي يتغذى على دم الإنسان، ويعمل على لدغه ويسبب حكة شديدة وألم، ليتساءل الكثيرون عن سبب انتشار الذباب والناموس ويبحثون عن طرق التخلص من الناموس.



سبب انتشار الذباب والناموس

الدكتور محمد علي فهيم أستاذ التغيرات المناخية بمركز البحوث الزراعية، يشرح لـ"الوطن"، سبب انتشار الذباب والناموس هذه الفترة، قائلا إنّ الأمر يعود لبداية ارتفاع درجات الحرارة التي جاءت بين المواسم، ما ساعد على التكاثر، ومن المتعارف عليه وجود حركة غير طبيعية بين الفصول.



وأوضح أستاذ التغيرات المناخية بمركز البحوث الزراعية، أنّ الحشرات تنتشر بكثافة بين المواسم، ولديها "حساسيات عالية"، فالصيف هو الفصل المفضل لها.

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وعن سر انتشار الذباب والناموس كثيرا في مصر الفترة الحالية، أوضح أنّ السبب في ذلك أنّ التذبذبات الحرارية بين الليل والنهار أعلى ما يمكن، ومع وجود رطوبة عالية، ما يزيد نشاط الحشرات في ظروف مناخية معينة.الاهتمام بنظافة المنازلمن المفترض أن يهتم السكان بمنزلهم بشكل كبير، سواء من خلال التهوية وخفض نسبة الرطوبة من خلال عدم استخدام مياه كثيرة في المطبخ، وفتح الشفاط دائما، والاهتمام بنظافة البيت، فالحشرات تكون نشطة وتسعى للتغذي على بقايا الطعام، وفقا لوصف "فهيم".ونصح أستاذ التغيرات المناخية، بالحذر وعدم استخدام المبيدات الكيماوية، وتنظيف الأماكن التي قد يتواجد بها الناموس ليلًا مثل "البلكونة"، أو النجف، أو المراوح، وغيرها.طرق التخلص من الناموس والذباب بمواد طبيعيةيمكن طرد الذباب والناموس بعدة طرق طبيعية، بحسب وصف فهيم، أبرزها..الثومطارد قوي للبعوض والحشرات، ويستخدم كعلاج طبيعي للإنسان.عشبة الليمونيحتوي على زيت السترونيلا الطبيعي الطارد للبعوض، ويمكن الاستفادة منه من خلال استخراج عصارته ووضعها على البشرة.القطيفةمن الأزهار التي تمنع الحشرات من أكل المحاصيل الزراعية، كما أنّ البعوض لا يحب رائحتها.إكليل الجبليستخدم أيضا في الطهي.الزيوت العطريةيمكن استخدام زيت النعناع، القرنفل، شجرة الشاي، والليمون، من خلال إضافة ملعقة من نوعين منها في لتر ماء، ورجها ثمّ رشها لطرد البعوض.نصائح أخرى لـ" التخلص من الناموس"- وضع سلك للنوافذ يمنع دخول أي حشرات والتحقق من عدم وجود ثقوب.- شراء الأجهزة الكهربائية الصاعقة للناموس.- استخدام الأجهزة التي تخرج منها رائحة طبيعية تعمل على إبعاد الناموس.- الحرص على ترك كل أنحاء المنزل جافة من الماء.- وضع "الناموسية" حول سرير النوم.- استخدام "المكنسة الكهربائية" فقوة الشفط تعمل على تجميع الناموس ومن الممكن وضع قمع لسهولة اصطيادهم.- هناك بعض النباتات التي تعمل على طرد الناموس مثل "الريحان والسيترونيلا".- نظافة المنزل من القمامة حيث يتجمع الناموس في هذه المناطق.- استخدام "المضرب الكهربائي الصاعق" للناموس.