

احذر مواد التعقيم.. "سلاح ذو حدين" احذر مواد التعقيم.. "سلاح ذو حدين"

في ظل انتشار فيروس كورونا، وزيادة حالات الإصابة به، يتجه الكثير من الأشخاص إلى تعقيم منازلهم والأماكن التي يجلسونها فيها باستخدام العديد من أدوات التنظيف، في وسيلة منهم لحماية أنفسهم من فيروس كورونا، والقضاء على الفيروس ومنع انتشاره بالأسطح والمكاتب.



ولكن الاستخدام المفرط لأدوات التعقيم، قد يكون سلاحا ذو حدين حسب طبية الجلدية إيفيت فيريال، لافتة إلى الإفراط يشكل بيئة مثالية لتكاثر كائنات دقيقة ذات مقاومة.



مواد التعقيم تسبب الإكزيما والفطريات

وقالت إيفيت في تصريحاتها للوطن، إن المواد الفعالة في الكثير من المطهرات ومواد التعقيم في إجهاد الجلد وتعزز من فرص الإصابة بالحساسية، بالإضافة إلى أنها تصيبنا بالإكزيما، والفطريات أيضا "الكحول يشيل الطبقة الخارجة اللي بيحمي الجلد كما أن التشقققات تدخل الفطريات بين الضوافر".

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وقال الدكتور أحمد رمزي طبيب الفيروسات والأوبئة، إن المطهرات لا تقتل المطهرات ومواد التعقيم البكتيريا الضارة فحسب، بل تقضي على البكتيريا النافعة أيضاً، التي تعمل على تقوية جهاز المناعة، لذا لا يجوز استخدام المطهرات ومواد التعقيم إلا بتوصية من الطبيب.ونصح رمزي، بالمواظبة على غسل اليدين بالماء والصابون وتنظيف الأسطح ومقابض الأبواب بالمنظفات بانتظام، بدون إفراط أو تفريط.