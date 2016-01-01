

تحذيرات طبية: رش الكمامة بالكحول يسبب كارثة.. وهذه طرق غسلها وتعقيمها تحذيرات طبية: رش الكمامة بالكحول يسبب كارثة.. وهذه طرق غسلها وتعقيمها

على مدار الأيام الماضية، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تحذيرات وآراء مختلفة من قِبل بعض رواد السوشيال ميديا حول خطورة تعقيم الكمامات بالكحول الإيثيلي قبل ارتداءها.



وانتشرت عدد من المنشورات والفيديوهات التي حذرت من خطورة رش الكحول على الكمامات قبل ارتداءها،وجاء بها تحذيران من أن ذلك يتسبب في فتح مسامها وبالتالي تلفها ، والسماح لعبور الميكروبات والفيروسات المختلفة إلى صاحبها.



انتشار فيديوهات توضح خطورة رش الكمامة بالكحول

وانتشرت بعض الفيديوهات التي توضح ما الذي يحدث للكمامة في حال رشها بالكحول، وكان بعض تلك الفيديوهات عبارة عن تجربة عملية يتم خلالها وضع كمية صغيرة من المياه داخل الكمامة، ثم رش واجهتها الأمامية، وهو الأمر الذي ينتج عنه تسرب المياه التي تم وضعها، في إشارة إلى تلف الكمامة في حال رش الكحول عليها.

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iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fchestclinic%2Fvideos%2F826965728125703%2F&show_text=0&width=267" width="267" height="476" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allowFullScreen="true"> Menna'allahطبيب: تعقيم الكمامات يؤدي إلى كارثةالدكتور محمد عز العرب، استشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، أوضح مسبقًا لـ"الوطن"، أن تعقيم الكمامات قد يؤدي إلى كارثة إصابة عدد كبير من الأشخاص.وقال "عز العرب": "الحديث حاليا عن الكمامات الطبية سواء الكمامة العادية المتداولة لمعظم الأشخاص أو الكمامة N95، نظرا لقلة توافر الكمامات القماشية المستوفية لشروط الكمامة الطبية السليمة".وحذر "عز العرب" من تعقيمها، قائلا: "تعقيم الكمامة بالكحول يفقدها فعاليتها، لأنها مصنوعة من 3 طبقات لكل طبقة مواصفات طبية معينة، ورش الكحول عليها يجعلها تفقد تلك المواصفات".واستطرد: "في حالة فقدان الكمامة لأحد مواصفاتها الطبية، تصبح غير فعالة وليس هناك أي فائدة من ارتدائها، نظرا لأنها سوف تسمح بمرور الفيروس إلى الشخص بسهولة.وواصل: "في حالة تعرض الكمامة لأي نوع من البلل يجعلها غير صالحة، وهو الأمر الذي يحدثه الكحول أيضا في طبقات الكمامة".وأشار "عز العرب"، إلى أن هناك بعض الكمامات القماشية يمكن تعقيمها، ولكن عندما تكون مطابقة للمواصفات الطبية التي تمنع إصابة الشخص بالفيروس.يذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت أعلنت أنه من اشتراطات التعامل مع الكمامات الطبية استخدامها لمرة واحدة فقط ن ثم التخلص منها برميها في صندوق نفايات مغلق.كما أوصت باستبدال الكمامة علي الفور في حال تعرضها للإتساخ أو أن تصبح رطبة.أما في حال استخدام الكمامات القماشية فلم تذكر استخدام الكحول في تعقيمها وإنما أوصت منظمة الصحة العالمية بعدة خطوات لتعقيم الكمامة القماشية على النحو التالي:• اغسل الكمامات القماشية بالصابون أو سائل التنظيف ويُفضل استخدام ماء ساخن (لا تقل حرارته عن 60 درجة مئوية) مرة كل يوم على الأقل.• إذا لم يتوفر الماء الساخن، اغسل الكمامة بالصابون/سائل التنظيف وماء بدرجة حرارة الغرفة، ثم اتبع ذلك إما بغلي الكمامة مدة دقيقة واحدة، أو نقعها في محلول الكلور بتركيز 0.1% لمدة دقيقة واحدة ثم غسلها جيداً بالماء بدرجة حرارة الغرفة (ينبغي ألا يتبقى أي أثر سام للكلور على الكمامة).